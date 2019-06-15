به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مسعود خاتمی رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی کشور، عصر امروز در نهمین کنگره سلامت در حوادث و بلایا که توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که با مصدومان استفاده ارتش بعث عراق از بمب‌های شیمیایی مواجه شدیم، هنوز نمی‌دانستیم چگونه باید با بیماری‌های ناشی از بکارگیری چنین سلاح‌هایی برخورد کنیم و حتی در کتاب‌های پزشکی نیز تا آن زمان برنامه جامعی برای درمان مصدومان سلاح‌های شیمیایی وجود نداشت.

وی افزود: این شرایط اضطرار پزشکان و محققان کشورمان را بر آن داشت تلاش‌های زیادی برای شناخت نوع مصدومیت‌های ناشی از بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و درمان این گونه مصدومان انجام دهند که بواسطه این تلاش‌ها توانستند موفقیت‌هایی را به دست آوردند به عنوان مثال در دوران دفاع مقدس وزارت وقت سپاه توانست دارویی را بین رزمندگان توزیع کند که با استفاده از آن در زمان استفاده دشمن از گاز اعصاب، از مرگ حتمی نجات پیدا می‌کردند.

مسئول بهداری سپاه در دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه در یک مورد فقط دو هزار مصدوم شیمیایی در مدت ۴۸ ساعت به یکی از بیمارستان‌های صحرایی وارد شدند، ادامه داد: بکارگیری انواع سلاح‌های شیمیایی توسط ارتش بعث عراق در طول دوران دفاع مقدس به نحوی بود که هیچ سازمان یا نهاد بین المللی اقدام جدی برای متوقف کردن بکارگیری چنین سلاح‌هایی از سوی صدام انجام نمی‌داد و بواسطه همین بی توجهی‌ها ارتش صدام در حلبچه از حدود ۵۰۰ بمب شیمیایی آن هم در مدت ۴۸ ساعت استفاده می‌کند که استفاده از این حجم از سلاح‌های شیمیایی تا آن زمان سابقه نداشت.

وی تصریح کرد: ارتش بعث عراق در مجموع طی مدت هشت سال دفاع مقدس تعداد ۵۸۲ حمله شیمیایی انجام داد که در این حملات یک هزار و ۸۰۰ تن گاز خردل و یک هزار و ۴۰۰ تن گاز اعصاب و بعضی گازهای ناشناخته علیه رزمندگان اسلام استفاده کرد.