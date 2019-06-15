به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور با اعلام این خبر افزود: «این فهرست‌بها به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.»

او به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: «اولین بار در بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۸ از دستگاه‌های اجرایی خواسته شد کارها به صورت امانی اجرا نشود و در سال ۱۳۸۴ نیز اولین فهرست بهای سازمان با ۲۴۰ آیتم به صورت داخلی ابلاغ شد.»

او گفت: «اولین فهرست‌بهای دارای مجوز خاص نیز در سال ۱۳۸۹ با ۴۳۰ آیتم و دومین فهرست بها دارای مجوز خاص در سال ۱۳۹۱ با ۸۳۰ آیتم از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.»

معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: «پس از ۷ سال کار کارشناسی مستمر و با همکاری سازمان برنامه و بودجه فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی در خرداد ماه ۹۸ به عنوان ۱۹ فهرست بها منتشر می شود.»

این مقام مسئول ادامه داد: «در تهیه این فهرست بها یک کمیته متشکل از کارشناسان ستادی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد که در بخش ستادی با استفاده از توان استانی، کمیته های استانی شکل گرفت و ۸ کمیته استانی به عنوان استان های معین و ۲۳ استان همجوار در کنار ستاد کار را پیش بردند.»

طالبیان گفت: «این فهرست بها با ۹۵۰ شرح ردیف و۱۱۵۰ آیتم به عنوان ۱۹ فهرست بهای مصوب سازمان برنامه و بودجه منشتر شد و در تصویب آن بالغ بر ۱۲۰ جلسه کارشناسی تشکیل و فهرست مذکور در ۱۲ فصل و ۵ پیوست تنظیم شد.»

معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: «در تنظیم این فهرست بها ۷ میلیون دیتا برای تنظیم آنالیز بها شرح ردیف هابر اساس کارسنجی و محاسبه تهیه شد و بالغ بر ۳۷۰۰ ساعت کار کارشناسی برای آن صرف شده است. در تهیه این فهرست بها علاوه بر استفاده از متخصصی داخلی از تجربیات پیمانکاران و استادکاران سنتی، مشاوران حوزه میراث فرهنگی و پیشکسوتان عرصه میراث فرهنگی کمک گرفته شده است.»