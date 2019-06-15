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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۲۰:۲۴

معاون میراث‌فرهنگی کشور خبر داد

آخرین مرحله از تصویب فهرست‌بهای ویژه مرمت بناهای تاریخی ابلاغ شد

آخرین مرحله از تصویب فهرست‌بهای ویژه مرمت بناهای تاریخی ابلاغ شد

معاون میراث‌فرهنگی کشور از ابلاغ آخرین مرحله از تصویب فهرست‌بهای ویژه مرمت بناهای تاریخی خبر داد و گفت:این موضوع هفته گذشته به امضای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور با اعلام این خبر افزود: «این فهرست‌بها به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.»

او به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: «اولین بار در بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۸ از دستگاه‌های اجرایی خواسته شد کارها به صورت امانی اجرا نشود و در سال ۱۳۸۴ نیز اولین فهرست بهای سازمان با ۲۴۰ آیتم به صورت داخلی ابلاغ شد.»

او گفت: «اولین فهرست‌بهای دارای مجوز خاص نیز در سال ۱۳۸۹ با ۴۳۰ آیتم و دومین فهرست بها دارای مجوز خاص در سال ۱۳۹۱ با ۸۳۰ آیتم از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.»

معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: «پس از ۷ سال کار کارشناسی مستمر و با همکاری سازمان برنامه و بودجه فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی در خرداد ماه ۹۸ به عنوان ۱۹ فهرست بها منتشر می شود.»

این مقام مسئول ادامه داد: «در تهیه این فهرست بها یک کمیته متشکل از کارشناسان ستادی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد که در بخش ستادی با استفاده از توان استانی، کمیته های استانی شکل گرفت و ۸ کمیته استانی به عنوان استان های معین و ۲۳ استان همجوار در کنار ستاد کار را پیش بردند.»

طالبیان گفت: «این فهرست بها با ۹۵۰ شرح ردیف و۱۱۵۰ آیتم به عنوان ۱۹ فهرست بهای مصوب سازمان برنامه و بودجه منشتر شد و در تصویب آن بالغ بر ۱۲۰ جلسه کارشناسی تشکیل و فهرست مذکور در ۱۲ فصل و ۵ پیوست تنظیم شد.»

معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: «در تنظیم این فهرست بها ۷ میلیون دیتا برای تنظیم آنالیز بها شرح ردیف هابر اساس کارسنجی و محاسبه تهیه شد و بالغ بر ۳۷۰۰ ساعت کار کارشناسی برای آن صرف شده است. در تهیه این فهرست بها علاوه بر استفاده از متخصصی داخلی از تجربیات پیمانکاران و استادکاران سنتی، مشاوران حوزه میراث فرهنگی و پیشکسوتان عرصه میراث فرهنگی کمک گرفته شده است.»

کد مطلب 4641373
فاطمه کریمی

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