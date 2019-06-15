مخالفت آنکارا با بیانیه کشورهای جنوب اروپا در حمایت از قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای مفاد بیانیه پایانی نشست سران کشورهای جنوب اروپا را رد کرد.
در بیاینه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: آنچه در بیانیه نشست سران کشورهای جنوب اروپا مطرح شد، مغایر با حقوق بینالمللی است و لذا آنکارا آن را رد میکند.
گفتنی است، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود که صلح و ثبات در مدیترانه شرقی را منوط به احترام به حقوق بینالملل و حقایق تاریخی می داند.
وی در این باره گفته بود: ترکیه تلاش میکند روابط را با متحدان منطقهای در ناتو تقویت کرده و شرایط ویژه در حوزه مدیترانه را با همفکری آنها حل و فصل کند. آنکارا از منافع خود در مدیترانه شرقی دفاع خواهد کرد.
شایان ذکر است، کشورهای جنوب اروپا دیروز جمعه در نشستی از قبرس در خصوص مالکیت بر منابع گاز طبیعی این کشور در مدیترانه شرقی در برابر ترکیه حمایت کرده بودند.
این درحالیست که وزارت خارجه آمریکا نیز پیشتر با صدور بیانیهای از ترکیه خواسته بود تا نسبت به تصمیم خود مبنی بر حفاری در آبهای فراساحلی قبرس تجدیدنظر کند.
نظر شما