شمار شهداي يورش نظاميان صهيونيست به رفح به هشت تن رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، به گزارش الجزيره مديربيمارستان رفح اعلام كرد : يكي از شهدا عضو مجموعه امنيت ملي فلسطين است.
وي ادامه داد: بررسي وضعيت آسيب ديدگان اين حادثه نشان مي دهد كه نظاميان اسراييلي از انواع سلاح ها از جمله گلوله هاي خمپاره، آرپي جي و موشك هاي هوا به زمين عليه فلسطينيان استفاده مي كنند.
اين منابع همچنين از وضعيت وخيم هشت نفر از مجروحان اين حادثه خبر دادند.
شمار شهداي يورش وحشيانه امروز نظاميان اسراييلي به رفح در جنوب نوار غزه به 8 تن افزايش يافت و مجروحان اين حادثه نيز به 30 تن رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر، به گزارش الجزيره مديربيمارستان رفح اعلام كرد : يكي از شهدا عضو مجموعه امنيت ملي فلسطين است.
کد مطلب 46414
نظر شما