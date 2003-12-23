  1. بین الملل
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۱۰

شمار شهداي يورش نظاميان صهيونيست به رفح به هشت تن رسيد

شمار شهداي يورش وحشيانه امروز نظاميان اسراييلي به رفح در جنوب نوار غزه به 8 تن افزايش يافت و مجروحان اين حادثه نيز به 30 تن رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، به گزارش الجزيره  مديربيمارستان رفح اعلام كرد : يكي از شهدا  عضو مجموعه امنيت ملي فلسطين است.
وي ادامه داد: بررسي وضعيت آسيب ديدگان اين حادثه نشان مي دهد كه نظاميان اسراييلي از انواع سلاح ها از جمله گلوله هاي خمپاره، آرپي جي و موشك هاي هوا به زمين عليه فلسطينيان استفاده مي كنند.
اين منابع همچنين از وضعيت وخيم هشت نفر از مجروحان اين حادثه خبر دادند.
  

کد مطلب 46414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه