شمار شهداي يورش نظاميان صهيونيست به رفح به هشت تن رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، به گزارش الجزيره مديربيمارستان رفح اعلام كرد : يكي از شهدا عضو مجموعه امنيت ملي فلسطين است.

وي ادامه داد: بررسي وضعيت آسيب ديدگان اين حادثه نشان مي دهد كه نظاميان اسراييلي از انواع سلاح ها از جمله گلوله هاي خمپاره، آرپي جي و موشك هاي هوا به زمين عليه فلسطينيان استفاده مي كنند.

اين منابع همچنين از وضعيت وخيم هشت نفر از مجروحان اين حادثه خبر دادند.

