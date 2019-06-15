اهدا کنندگان برتر خون در کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعدازظهر شنبه و به مناسبت روز جهانی انتقال خون با حضور مسئولین برگزار شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: ۴۰۰ بیمار در استان به خون و فراورده‌های خونی نیازمند هستند.

محمد کاظم نظری افزود: من از اهداکنندگان نوع دوست و فعالان سازمان انتقال خون قدردانی می‌کنم.

وی اظهار داشت: این سازمان در راستای رفع برخی نیاز مندی ها از جمله چهار مورد از مشتقات خونی برای بیماران موفق عمل کرده است.

نظری افزود: اهدای خون کاری پسندیده و نوع دوستانه است که زمینه ساز نجات بسیاری از بیماران است.

رئیس سازمان انتقال خون استان نیز در این نشست گفت: در این مراسم از ۲۰ اهداکننده برتر خون، قدردانی شد.

حسن زاده افزود: شاخص اهدا خون استان ۳۰ در یکهزار است و این در حالی است که میانگین فعلی کشور ۲۷ در یکهزار است.

وی بیان داشت: امکان حصول فراورده‌هایی همچون پلاکت، پلاسما و خون فشرده به عنوان مشتقات مهم خونی در استان و در انتقال خون استان فراهم است.