منشور گام دوم انقلاب باید تبیین و تبدیل به گفتمان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور روز شنبه در نشست تبیین گام دوم انقلاب ویژه ائمه جماعات و مبلغان دینی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: این بیانیه بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب، بایستی برای تبدیل شدن به گفتمان در تمامی مواقع مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه مخاطب جوان هدف اصل بیانیه گام دوم انقلاب است تاکید کرد: مرحله بعد از تبیین، ابلاغ آن به مخاطب است و باید ائمه جماعات به طور حتم این اقدام را بیشتر و موثرتر از گذشته انجام دهند و برگزاری جلسات تبیینی در این راستا کمک کننده است.

وی بیان کرد: باید برای تبیین بیانیه گام دوم انقلاب برای فرصت های بعد نیز برنامه ریزی کرد و همه جانبه به آن پرداخت. باید رسانه ای، سیاسی، عملیاتی، اجرایی، اقتصادی و … در این راستا اقدام کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود برمبنای گام دوم انقلاب، مواضع خوبی را اعلام کردند. نمونه آن پیام نخست وزیر ژاپن است که از سوی ترامپ رییس جمهور آمریکا برای رهبری آورده بود. رهبر معظم انقلاب در پاسخ اعلام کردند که شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و از تحلیل کارشناسان مشخص است که در مقابل این اقدام ترامپ به خاک افتاده است و اینها برای آینده تحلیل وسیعی را در جامعه و جهان به دنبال خواهد داشت که ما باید بخشی از آن را اجرایی کنیم.