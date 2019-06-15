به گزارش خبرنگار مهر، زوج نیکوکار البرزی بعدازظهر شنبه در مراسم گل‌ریزان ستاد دیه استان البرز با پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان پای نامه آزادی ۲۱ زندانی بدهکار را امضا کردند.

«ر.ف» نیکوکار البرزی با اشاره به اینکه آزادی زندانیان موجب کاهش بسیاری از آسیب‌ها در جامعه و جلوگیری از فروپاشی کانون یک خانواده است، اظهار کرد: هرچند این دو محکوم مرتکب قتل عمد و کشتن انسان دیگری شده‌اند اما با سپری کردن سال‌های زیادی از عمر خود پشت میله‌های زندان به‌شدت ابراز پشیمانی کرده و متنبه شده‌اند.

وی افزود: در آیین ما ایرانیان و دین اسلام، بر اهمیت نجات دیگران از گرفتاری و انجام امور خیر، توصیه‌شده است و با عمل به این تأکیدات، هرساله تعدادی زندانی بدهکار را آزادکرده و نزد خانواده‌شان برمی‌گردانم.

این نیکوکار البرزی گفت: با آزادی دو انسان که بارها مرگ را در خود تجربه کرده‌اند و امیدی به زندگی دوباره ندارند، شادی و امید به خانواده آنان بازگشت و می‌توان به تغییر سرنوشت این دو انسان پشیمان، امیدوار بود.

وی که آزادی بیش از یک هزار زندانی را در کارنامه خود دارد، افزود: در حال حاضر زندانیان زیادی در انتظار دست‌های یاریگر نیکوکاران هستند تا بتوانند طعم آزادی را بار دیگر تجربه وزندگی جدیدی را آغاز کنند؛ بنابراین هر شهروند مسئولیت‌پذیر می‌تواند به فراخور توان مالی خود در این راه پربرکت قدم بگذارد و به انسانی ناامید و درمانده، زندگی دوباره ببخشد.

حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز گفت: این نیکوکار برای آزادی ۲۱ زندانی جرائم غیر عمد و محکومین مالی آبرومند پیش‌قدم شد و تأکید بر آشکار نشدن هویت خود داشتند. این رسم هرساله این نیکوکار البرزی و همسرش است که در طول سال نیز همیار و همراه ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان هستند و زمینه آزادی تعداد زیادی از زندانیان را بدون تعیین سقف مالی فراهم کرده‌اند.

وی با تقدیر از اقدام شایسته نیکوکار البرزی گفت: در این شرایط اقتصادی، کمک قابل‌توجه وی به زندانیان استان البرز قابل‌تقدیر و موجب افتخار است. خوشحالیم که نیکوکار البرزی با دریافت نامه از هم‌وطنان درمانده و گرفتار، کمک‌های خود را به مردم سایر شهرها نیز گسترش داده است.