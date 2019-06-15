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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۴۸

در حاشیه پنجمین کنفرانس سیکا؛

اردوغان با عبدالله‌عبدالله در دوشنبه دیدار کرد

اردوغان با عبدالله‌عبدالله در دوشنبه دیدار کرد

رئیس جمهوریی ترکیه در حاشیه پنجمین کنفرانس سیکا در شهر دوشنبه با رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوریی ترکیه امروز شنبه و در حاشیه پنجمین کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا (سیکا) در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار هیئت‌هایی از ۲ کشور حضور یافتند.

طرفین در این دیدار بر لزوم توسعه و تعمیق روابط میان دو کشور در همه عرصه ها تأکید کردند.

گفتنی است پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا «سیکا» امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به میزبانی رئیس جمهور این کشور و با حضور روسای جمهوری ایران، ترکیه، روسیه، چین، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، بنگلادش، سریلانکا و رئیس اجرایی دولت افغانستان برگزار شد.

کد مطلب 4641424

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