به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوریی ترکیه امروز شنبه و در حاشیه پنجمین کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا (سیکا) در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار هیئت‌هایی از ۲ کشور حضور یافتند.

طرفین در این دیدار بر لزوم توسعه و تعمیق روابط میان دو کشور در همه عرصه ها تأکید کردند.

گفتنی است پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا «سیکا» امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به میزبانی رئیس جمهور این کشور و با حضور روسای جمهوری ایران، ترکیه، روسیه، چین، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، بنگلادش، سریلانکا و رئیس اجرایی دولت افغانستان برگزار شد.