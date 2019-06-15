۱۸ بازیکن خارجی زیر ذره بین علیرضا منصوریان و ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه ذوب آهن، در حالی که به نظر می‌رسد ذوب آهن با از دست دادن رشید مظاهری و محمدرضا حسینی شرایط مناسبی برای فصل آتی نداشته باشد اما نگاهی به لیست نفرات این تیم نشان می‌دهد که ذوب آهن با داشتن نفراتی قابل اتکا در پست های مختلف می‌تواند به بستن تیمی خوب و یکدست در پایان فصل نقل و انتقالات امیدوار باشد.

در حال حاضر در لیست بازیکنان ذوب آهن ۲۴ بازیکن حضور دارند و با توجه به این نکته که معمولاً یک تیم حرفه ای مجموع نفراتش برای یک فصل بین ۲۷ تا ۳۰ بازیکن است به نظر نمی‌رسد ذوب آهن دغدغه‌ای برای بازیکن در فصل جدید داشته باشد.

قاسم حدادی فر، هادی محمدی، حمید بوحمدان، مسعود ابراهیم زاده، محمدرضا خلعتبری، وحید محمدزاده، میلاد فخرالدینی، زبیر نیک نفس، احسان پهلوان، مهدی مهدی پور، دانیال اسماعیلی فر، محمدرضا عباسی، نیما طاهری، مجتبی حق دوست، رضا حبیب زاده، حمید ملکی، علیرضا چراغعلی، رضا رحیمی، مهران درخشان مهر، معراج اسماعیلی، علیرضا قادری، حمیدرضا سپاهی، مهدی رضایی و علیرضا منظمی به حتم در فصل آینده در جمع نفرات ذوب آهن خواهند بود چرا که همگی این بازیکنان با ذوب آهن قرارداد دارند.

کار ذوب آهن در فصل نقل و انتقالات با تمدید قرارداد چند بازیکن این تیم و جذب دو مهره دیگر پایان خواهد یافت و در صورت چنین رخدادی ذوب آهن با آرامش پای به رقابت های فصل جدید خواهد گذاشت.

همچنین کادر فنی ذوب آهن که در فصل گذشته با مطالعه دقیق بر روی بازیکنان خارجی توانست کریستین اوساگونا باکیفیت را جذب کند، در حال بررسی وضعیت ۱۸ بازیکن گلچین شده خارجی است تا بتواند روی کیفیت بازیکنان خارجی خود نیز حساب باز کند.

البته که شاید مهمترین هدف ذوب آهن در فصل نقل و انتقالات می‌تواند حفظ ارسلان و اوساگونا هم باشد که در کنار همدیگر فصلی خوب را پشت سر گذاشتند.

تمرینات ذوب آهن از اوایل تیرماه آغاز خواهد شد و ذوب آهن در تلاش است با یک برنامه تمرینی مطلوب با آمادگی بالایی فصل جدید را شروع نماید. مرداد ماه، ماهی بسیار با اهمیت برای ذوب آهن خواهد بود چرا که موفقیت سبزپوشان اصفهانی در مصاف حساس و تیم تا دندان مسلح الاتحاد عربستان می‌تواند سند صعود این تیم به جمع هشت تیم برتر آسیا باشد.