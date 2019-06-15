ساخت اماکن ورزشی وکتابخانه تنهاراه کاهش آسیب اجتماعی در پردیس است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ذوالقدر بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری پردیس که در محل فرمانداری برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی و ساخت مراکز فرهنگی برای جمعیتی که در این شهرستان ساکن می‌شود در اولویت قرار دارد گفت: توجه به مسائل فرهنگی با ساخت اماکن ورزشی و کتابخانه تنها راه کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان پردیس محسوب می‌شود. و اعتبار خوبی برای بهسازی و نوسازی کتابخانه ها تخصص داده شده است.

ذوالقدر در ادامه با بیان اینکه دولت به تنهایی از پس پرداخت هزینه‌های کلان بر نمی‌آید افزود: در حال حاضر ۲ خیر بیمارستان ساز برای تکمیل و راه اندازیبیمارستان در پردیس به ما اعلام همکاری کرده اند و به دنبال این هستیم که خیرین بیشتری را جهتدر راه اندازی بیمارستان جذب کنیم.

وی گفت: به کارگیری معلمان بومی پردیس در دستور کارمان قرار گرفته است چرا که تردد معلمین از تهران به پردیس با دشواری‌هایی همراه است و برای حمل و نقل در این شهرستان نیز در بودجه سال ۹۸ و تلفیق از صندوق توسعه ملی بودجه خوبی به مترو پردیس تعلق گرفته و نیاز به پی گیری نمایندگان برای تخصیص بودجه برای ساخت مترو با همکار قرارگاه خاتم دارد.

