ایده دانشگاه و نسبت آن با حوزه علمیه

به گزارش خبرنگار مهر، بخش سوم از قسمت دوم برنامه درنگ با حضور میثم سفید خوش، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران منتشر شد.
این برنامه با موضوع چیستی دانشگاه و ایده دانشگاه به سوالاتی همچون دانشگاه چه نسبتی با حوزه علیمه دارد؟ جایگاه حوزه در ایده دانشگاه ما چیست؟ و… میپردازد.
در بالا کلیپ بخش سوم از قسمت دوم برنامه درنگ را خواهید دید.
درنگ عنوان برنامهای در حوزه اندیشه است، که مؤسسه پیام رسان حکمت و اندیشه در پی تولید منظم و پروندهای آن است. مؤسسه پیام رسان حکمت و اندیشه مجموعهای رسانهای با هدف اجتماعی سازی امر پژوهش است. اجتماعی سازی پژوهش نوعی ترجمه کردن معانی و پژوهشهای صورت گرفته در سطح کشور در قالبهای مختلف رسانهای مانند موشن گرافی، اینفو گرافیک، پادکست، مستند، برنامه تلویزیونی و … برای گروههای مخاطب مختلف جامعه است.
برنامه درنگ یکی از تولیدات این مجموعه در حوزه اندیشه است که می کوشد با طرح پرسشهایی تخصصی، پرده از حقایقی گشاید و به افقی تازه دست یابد.
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