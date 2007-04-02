گزیده اخبار سیاسی خبرگزاری مهر در ایام نوروز (2)

گروه سیاسی خبرگزاری "مهر" به منظور آگاهی بخشی به مخاطبان خود، گزیده ای از مهترین اخبار و رویدادهای این عرصه در نیمه نخست سال 86 را، مجددا منتشر می کند.

اول فروردین 86

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و اعلام سال 1386 به نام"سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی"

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1386 را "سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نام نهادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان عید نوروز را به عنوان "جشن ملی ایرانیان" به فرد فرد ملت ایران، تمامی ایرانیان در سراسر جهان و همه ملتهایی که نوروز را جشن می‌گیرند، تبریک گفتند و با اشاره به متبرک بودن سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (ص)، خاطرنشان کردند : سال 85 لبریز از نام و ذکر آن بزرگوار بود اما دستیابی به معرفت پیامبر اعظم زمانی بسیار گسترده می‌طلبد و در واقع همه سالهای ما سال پیامبر اعظم است.

ایشان "بیداری، امید، عزم عمومی و اعتماد به نفس ملی" را دستمایه حرکت به سوی آینده‌ای مطلوب خواندند و افزودند : ملت ایران با نو شدن سال، عزم خود را نو می‌کند و با ورود به میدانهای جدید و در برخورد مدبرانه با چالشها و دشمنیها، مسیر روشن خود را ادامه می‌دهد.

رهبر انقلاب اسلامی، "ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان" و "به وجود آوردن مشکلات اقتصادی برای متوقف کردن پیشرفت کشور" را دو روش عمده دشمنان برای مقابله با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برشمردند و با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم بودن زمینه برای فعالیتهای اقتصادی، افزودند : تلاش اقتصادی همه مردم از جمله نیروهای ملی و معتقد به آرمانهای بلند ملت، و استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور، خنثی‌کننده تلاشهای دشمنان برای متوقف کردن روند آبادانی و پیشرفت کشور خواهد بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یادآوری جنگ روانی و تلاشهای موذیانه دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه در میان ملت ایران و در جهان اسلام، افزودند : دشمنان به بهانه‌هایی همچون قومیت، مذهب و گرایشهای صنفی، درصدد هستند وحدت کلمه ملت ایران را از بین ببرند و در جهان اسلام نیز اختلافات مذهبی را دامن بزنند و با براه انداختن جنگ شیعه و سنی میان ملت ایران و جوامع اسلامی فاصله ایجاد کنند.

ایشان تلاش برای اتحاد و یکپارچگی ملی و تقویت هوشیارانه و خردمندانه انسجام امت اسلامی را تنها راه نا امید کردن دشمنان و خنثی کردن توطئه‌های آنان خواندند و تاکید کردند : به یاری پروردگار، در سال 86، آحاد ملت، قومیتهای گوناگون، مذاهب مختلف و همه صنوف مردم ایران با اتحاد ملی، حرکت پرامید به سوی آینده درخشان خود را شتاب می‌بخشند و همه ملتهای مسلمان نیز با انسجام اسلامی و تقویت برادری اسلامی، وحدت کلمه خود را نشان خواهند داد.

پیام نوروزی رئیس جمهور

دکتر محمود احمدی نژاد در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 1386 شمسی تصریح کرد: امروز نام ایران و ایرانی به عنوان نماد اخلاق، ایمان، پاکی، فرهنگ، پیروزی، وحدت و صلابت زبانزد ملت های عالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی‌نژاد در این پیام سال 85 را سالی سرشار از کوشش، جوشش، عزت، مجاهدت همگانی و افتخار برای ملت ایران دانست و افزود: در سال گذشته در عرصه علمی و فناوری پیشرفت‌های بزرگ و دستاوردهای ارزشمندی برای ملت ایران بدست آمد و در عرصه اقتصادی نیز گام‌های بلندی در زمینه‌های مختلف از جمله در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سازندگی برداشته شد بطوریکه حجم تقاضابرای سرمایه‌گذاری داخلی دو برابر و در سرمایه‌گذاری خارجی نیز این حجم چند برابر شده است.

احمدی‌نژاد افتخارآفرینی جوانان ایرانی در بخش‌های گوناگون را یادآور شد و گفت: در سال 85 در عرصه فرهنگی امید و تلاش، ایمان و محبت و عشق به انسان‌ها و آرمان‌های الهی در ایران موج زد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های دولت در سال 86 قوی‌تر، گسترده‌تر و منسجم تر ادامه خواهد یافت، تأکید کرد: اجرای سیاست ‌های مترقی و انقلابی اصل 44 و توزیع گسترده سهام عدالت که در سال گذشته به 12 میلیون رسید و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس هرچه سریعتر ادامه می‌یابد.

رئیس جمهور با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه به فضل الهی امسال سرشار از پیروزی و پیشرفت و عزت برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، گفت: ایران متعلق به همه ما است و همه باید در راه آبادانی آن بکوشیم و دست در دست هم و با محبت و عشق در راه پیشرفت و تعالی آن تلاش کنیم.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه برخی قدرت های بزرگ با پیشرفت ملت ایران و دوستی و عزت ملت‌ها مخالفند، به تلاش این قدرتها در راستای عقب نگهداشتن ملت‌ها برای تحکیم سلطه خود بر آنها اشاره و تأکید کرد: قدرت‌های زورگو منافع ملت‌های خود را نیز رعایت نمی‌کنند و به تنها چیزی که می‌اندیشند پر کردن جیب و تأمین منافع گروهها و احزاب و کمپانی‌های وابسته به خودشان است.

رئیس جمهور با اشاره به اقدام های برخی قدرت های بزرگ در راستای جنگ روانی و تبلیغاتی به منظور تأمین منافع نامشروع خود از جمله تحریف تاریخ، ساخت فیلم و مشوه جلوه دادن چهره‌ ایران و ایرانی و سایر ملت‌ها گفت: آنها در مقابل منطق مستحکم ملت ایران شکست خورده‌اند و از جانب سایر ملت‌ها هم طرد شده‌اند و درصددند با جنگ روانی و تبلیغاتی و تلاش برای سواستفاده از سازمانهایی که خودشان ساخته‌اند و به‌ طور انحصاری بر آنها حاکمند، جلوی پیشرفت ملت ایران و سایر ملت‌ها را بگیرند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌دانند که قادر نیستند آسیبی به ملت ایران وارد کنند اما تلاش دارند با هیاهو و جنجال ما را وادار به عقب‌نشینی کنند و جلوی تکامل بشر را بگیرند، گفت: آنها قطعاً نمی‌توانند به خواسته خود برسند و بهترین راه برای آنان اذعان به حق ملت عزیز ایران و تن دادن به قانون و عدالت است.

پیام نوروزی سید محمد خاتمی

رئیس جمهور سابق ایران در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 1386 شمسی تصریح کرد : نوروز جایگاه بلندی در وجدان تاریخی ایرانیان دارد و برای همه ما با شکوه و خاطره انگیز است، به ویژه که اسلام عزیز نیز وقتی آمد نه تنها آن را نفی نکرد، که مورد تأیید و ستایش قرار داد.

رئیس موسسه گفتگوی فرهنگها و تمدنها اضافه کرد : با تغییراتی که در زندگی همه ما پدید آمده است و با وجود آشفتگی در حال که ناشی از کنده شدن از عالم گذشته و واماندگی از ورود به عالم جدید و ناتوانی از آفرینش عالمی دیگر است و به رغم سرگشتگی و بریدگی از دیار و یار، اما از بختیاری هنوز نوروز در میان ما زنده است و احساس «خود بودن» را در ما زنده نگاه می‌دارد و امید آن که این احساس بیش از پیش مایه تفکر شود تا بتوانیم امروز و فردایمان را با تکیه بر گذشته (و نه رفتن و ماندن در آن) بسازیم تا هم «خود» باشیم ، سرافراز و پیشرو، و هم انسان زمان خود.

سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایجاد کشوری آزاد، مرفه، سربلند و برخوردار از پیشرفت‌های علمی را خواست ملی ایرانیان دانستند و تأکید کردند: ایران برای دستیابی به دانش هسته‌ای طبق مقررات بین‌المللی عمل کرده است اما اگر قرار باشد با ابزار شورای امنیت بی‌قانونی کنند و حق مسلم ملت ایران را نادیده بگیرند ما هم می‌توانیم بی‌قانونی کنیم و خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر چهارشنبه اول فروردین در اجتماع دهها هزار نفر از زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، با تبریک عید نوروز و حلول ماه ربیع الاول، آغاز سال جدید را فرصتی برای تقویت عزم ملی دانستند و افزودند: ملت زنده و عزیز ایران، برای استمرار موفقیتها، باید موقعیت درونی و جایگاه بین المللی خویش را بشناسد، چالشهای پیش رو را درک کند و از خطوط اساسی مقابله با این چالشها نیز آگاه باشد.

ایشان، سربلندی ایران اسلامی و الگو شدن در میان ملتهای مسلمان را هدف عمده ملت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: تحقق این هدف بزرگ نیازمند «استقلال و عزت ملی»، برخورداری از «رفاه عمومی و عدالت اجتماعی» و استفاده از همه ظرفیتهای ملی است.

حضرت آیت الله خامنه ای، استعداد، استقامت، «غیرت دینی و ملی» و عشق به میهن را از جمله ظرفیتهای بی پایان ملت ایران برای تحقق اهداف بزرگ خویش خواندند و افزودند: اگر چه ملت ایران، حدود 200 سال، بر اثر سلطه استکبار و زمامداران وابسته عقب نگه داشته شده بود اما تجربیات موفق علمی و سیاسی سه دهه اخیر نشان می دهد که ملت ایران قادر است به الگوی دیگر ملتها تبدیل شود.

رهبر انقلاب اسلامی، پیشرفتهای جوانان و دانشمندان پرافتخار کشور در زمینه هایی همچون انرژی هسته ای، سلولهای بنیادی، درمان ضایعات نخاعی و دهها زمینه دیگر را باعث تحسین جهانیان برشمردند و افزودند: در میدان رقابتهای سیاسی نیز موضعگیری مسئولان کشور در سطح منطقه و جهان، برجسته و شاخص است و ملت ایران توانسته است مفاهیمی همچون «مردم سالاری دینی» و «دین محوری در سیاست» را به فرهنگِ سیاست بین المللی وارد کند و مجموعه واقعیات سه دهه اخیر نشان می دهد که ملت ایران می تواند در میدان رقابتهای «علمی – سیاسی – صنعتی - اقتصادی و فرهنگی جهانی»، به موقعیتهای چشمگیری دست یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای راه پیش روی ملت ایران را راهی درخشان اما دارای فراز و نشیب دانستند و در تبیین چالشهای پیش رو افزودند: ملت ایران با دو دشمن درونی و بیرونی روبروست که دشمن درونی یعنی خصلتهای ناپسند نظیر تنبلی – نداشتن نشاط کاری – ناامیدی – بدبینی و نداشتن اعتماد به نفس فردی و ملی خطرناکتر از دشمن بیرونی است و ملت باید با همه وجود با این میکروبها و موریانه های ویران کننده مقابله کنند.

ایشان نظام سلطه بین المللی را دشمن بیرونی ملت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: شبکه صهیونیزم جهانی و دولت کنونی ایالات متحده امریکا سمبل دشمنان بیرونی ملت ایران به شمار می روند که البته دشمنی ناکام آنها با این ملت از بعد از انقلاب شروع شده و همچنان ادامه دارد.

رهبر انقلاب اسلامی ستایش ملتها از «مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی» و اتهامات همزمان استکبار به این ملت را تناقض آشکار میان گرایش ملتهای جهان و خواست سلطه گران برشمردند و افزودند: این رخنه فرسایشی، بنای لیبرال دمکراسی غرب را روز بروز متزلزل تر خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای «جنگ روانی»، «جنگ اقتصادی» و «مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی ملت ایران» را سه روش عمده دشمنان خواندند و افزودند: جنگ روانی، مهمترین برنامه دشمن به شمار می رود و مردم و مسئولان باید اهداف و روشهای تحقق این برنامه ها را به خوبی بشناسند.

رهبر انقلاب اسلامی، مرعوب کردن مسئولان و نخبگان – تضعیف اراده عمومی – تلقین مکرر مطالب غیرواقعی برای تغییر درک مردم از واقعیات جامعه، تضعیف اعتماد به نفس مردم – سست کردن وحدت مردم و مسئولان – و دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و صنفی، را از جمله اهداف جنگ روانی دشمنان دانستند و افزودند: دولت امریکا که مظهر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، فتنه گری و دخالت در امور دیگر کشورهاست امروز با متهم کردن ایران به اینگونه اقدامات، درصدد است جای متهم و مدعی را عوض کند اما همه می دانند که ملتها از امریکایی ها طلبکار هستند و آنها باید در جایگاه متهم در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند.

ایشان ترساندن همسایگان جنوبی ایران را از دیگر اهداف جنگ روانی آمریکا خواندند و با اشاره به آمادگی ایران برای انعقاد پیمان دفاعی مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس افزودند: ایران مانند تمام سالهای پس از انقلاب دست دوستی خود را به سوی این همسایگان دراز کرده و معتقد است امنیت این منطقه مهم باید با همکاری کشورهای خلیج فارس تأمین شود.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه بحث خود درباره اهداف جنگ روانی دشمن در نصیحتی به عناصر سیاسی داخلی افزودند: صاحبان قلم و بیان، تریبون و جایگاه مراقب باشند خواسته یا ناخواسته مقاصد دشمن را دنبال نکنند چرا که امروز هرکسی مردم را به «مسئولان و نظام و آینده» بی اعتماد کند و به اختلافات دامن بزند، به دشمن کمک کرده است.

ایشان جنگ اقتصادی را دومین برنامه دشمن برای مقابله با ملت ایران ارزیابی کردند و افزودند: آنها می خواهند ملت را در مضیقه قرار دهند اما با ابلاغ سیاستهای اصل 44 و تلاش مجدانه دولت برای اجرای این اصول، میدان برای تحرک و رونق اقتصادی و فعالیت عموم مردم و صاحب ثروت باز شده است و به همین علت رویکرد دولت در سال جدید و یکی دو سال آینده باید رویکردی اقتصادی باشد.

رهبر انقلاب اسلامی مسئولان را به تشریح راههای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی فراخواندند و افزودند: تولید ثروت از طریق قانونی در اسلام کاری پسندیده است و باید با اجرای سیاستهای اصل 44 منابع درآمدی آحاد مردم به خصوص طبقات ضعیف متنوع بشود و گشایشی در زندگی مردم به وجود آید.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر تحریم ایران خاطرنشان کردند: ملت ایران در میان همین تحریمها به انرژی هسته ای و پیشرفت و سازندگی دست یافته است بنابراین این ملت را از تحریم نترسانید.

ایشان مخالفت با استفاده مردم ایران از انرژی هسته ای را نمونه ای از تلاشهای دشمنان برای مقابله با پیشرفت علمی ایران خواندند و افزودند: مگر ملت ایران برای به دست آوردن انرژی هسته ای از سلطه گران اجازه خواسته بود که آنها می گویند مخالفیم.

حضرت آیت الله خامنه ای انرژی هسته ای را یک نیاز و ضرورت برشمردند و با انتقاد از تعدادی که حرف دشمن را مبنی بر «بی نیازی ملت ایران به انرژی هسته ای» تکرار می کنند، افزودند: آیا به نظر این عده، مسئولان اجازه دارند با عقب نشینی از خواست ملت، به نسلهای آینده خیانت کنند و آینده کشور را به خطر بیاندازند.

رهبر انقلاب اسلامی دستیابی به انرژی هسته ای را کاری بزرگتر از ملی شدن نفت دانستند و خاطرنشان کردند: تعدادی که حرف دشمن را تکرار می کنند امروز در حالیکه از ملی شدن صنعت نفت تمجید می کنند اما همان حرفهایی را می زنند که مخالفان دکتر مصدق و آیت الله کاشانی هنگام ملی شدن صنعت نفت می زدند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نظارت آژانس هسته ای بر تمامی فعالیت های ایران افزودند: همه فعالیتهای ما قانونی بوده است اما اگر بخواهند با هیاهو و جنجال از شورای امنیت استفاده ابزاری کنند و حق مسلم ملت ایران را نادیده بگیرند وبی قانونی کنند ما هم می توانیم بی قانونی کنیم و خواهیم کرد.

ایشان همچنین تأکید کردند: اگر بخواهند با تهدید و اعمال زور و خشونت رفتار کنند بدون تردید ملت و مسئولان ایران از همه ظرفیت های خود برای ضربه زدن به دشمنانِ متعرض استفاده خواهند کرد.

عیادت رئیس جمهور از بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در نخستین روز از ایام نوروز سال 1386 با حضور سرزده در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)، ضمن اهدای اسباب بازی به کودکان بستری، از خانواده های آنها نیز دلجویی کرد.

احمدی نژاد همچنین با قدردانی از زحمات پزشکان و پرسنل این بیمارستان، از خدای متعال برای همه بیماران به ویژه کودکان و نوجوانان بیمار، بهبودی و سلامتی عاجل مسئلت کرد.

بازدید معاون اول رئیس جمهور از مراکز توانبخشی جانبازان مشهد

معاون اول رئیس جمهور از مرکز توانبخشی و بازتوانی اعصاب و روان جانبازان امام خمینی(ره) و شهید فیاض بخش مشهد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز داوودی در بازدید از بخشهای این دو مرکز که استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز حضور داشتند، با اهدا شاخه‌های گل، حلول سال جدید را تبریک گفت و برای جانبازان سلامتی توام با نشاط را از باری تعالی خواستار شد .

علیرضا مانی رئیس مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی (ره) مشهد نیزدر جریان این بازدید گفت : در این مرکز خدمات توانبخشی و پیگیریهای درمان جانبازان ارایه می‌شود و بسیاری از جانبازان قطع نخاعی استانهای دیگر که برای زیارت به مشهد مشرف می‌شوند در این مرکز تحت پوشش خدمات توانبخشی و درمان قرار می‌گیرند.

در بازدید داوودی از مراکز توانبخشی و اعصاب و روان ، جانبازان مشکلات خود را در زمینه هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای و مسایل شخصی با معاون اول رئیس جمهوری در میان گذاشتند.

دوم فروردین 86

بازدید رئیس جمهور از مجتمع سرپرستی شهید ضرغامی در شهر ری

محمود احمدی نژاد در دومین روز از سال نو در مجتمع سرپرستی شهید ضرغامی شهر ری حضور یافت و با کودکان این مرکز دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور صبح پنجشنبه دوم فروردین در بازدید سرزده از مجتمع سرپرستی شهید ضرغامی، با کودکان و نوجوانان دختر که در این مجتمع نگهداری می شوند؛ دیدار و در فضایی صمیمی با آنان گفت وگو کرد.

احمدی نژاد در بازدید از این مرکز تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهر ری که بیش از یک ‬ساعت به طول انجامید، ضمن دلجویی و ابراز محبت به‌این کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، آنان را مورد تفقد قرار داده و به درد دل آنان گوش فرا داد.

وی همچنین ضمن تبریک سال نو به کودکان و کارمندان این مجتمع، هدایایی به رسم عیدی و یادبود به این کودکان اهدا کرد.

رئیس‌ جمهور در حاشیه بازدید از مجتمع بهزیستی شهید ضرغامی، ایرانیان‌ را ملتی‌ یکدست،‌ ‌یکدل‌ و یکصدا خواند و با بیان اینکه ‌این‌ لطف‌ خدا با‌ ملت‌ ایران است‌ که‌ چنین‌ متحد و متوکل‌ هستیم‌‌، گفت: امروز نیز با رهبری با صلابت همه ملت ایران در سراسر جهان یکصدا و متحد برای پیشرفت تلاش می کنند.

وی گفت : ابرقدرت‌ ها نمی خواهند ملت‌ ایران از حقوق‌ قانونی خود استفاده‌ کند و به همین دلیل جنگ‌ روانی‌ و سیاسی و جنجال‌ راه‌ می اندازند اما خود می دانند که‌ در عمل‌ نمی‌ توانند کاری‌ انجام‌ بدهند‌.

احمدی نژاد‌ با بیان اینکه ملت‌ ها اسیر نیستند و راه‌ زندگی‌ هم‌ تنها راهی‌ که‌ ابرقدرت ها ترسیم‌ می‌ کنند، نیست؛ ‌‌به‌ تاریخچه‌ ای‌ از دفعاتی‌ که‌ پرونده‌ ایران‌ در شورای‌ امنیت‌ مطرح‌ شده‌ اشاره‌ و خاطرنشان کرد:‌ یک‌ بار زمانی‌ که‌ شوروی‌ سابق‌‌ شمال‌ ایران‌ را اشغال‌ کرد؛ زمانی‌ در دوره‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ و بار سوم‌ در دوران‌ دفاع‌ مقدس‌ موضوع‌ ایران‌ در شورای‌ امنیت‌ مطرح‌ شد که‌ هر سه‌ بار ملت ایران‌ توانست‌ حق‌ خود را بگیرد درحالیکه ابرقدرت ها علیه‌ ایران‌ مجتمع شده‌ بودند‌.

رئیس جمهور بابیان اینکه شورای‌ امنیت‌ هر بار در دفاع‌ از حقوق‌ ملت ها ضعیف‌ و ضعیف‌ تر عمل‌ می‌ کند و رفتار برخی‌ از قدرت ها‌ شورای‌ امنیت‌ را از کارکرد خود به‌ طور کامل‌ ساقط کرده‌ است‌‌، گفت:‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ تبعات‌ منفی‌ برای‌ قدرت ها دارد که بی‌ اعتبار شدن‌ قوانینی‌ که‌ زمانی‌ آن‌ را پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ در موضع پیروز نوشتند از جمله ضررهایی‌ است‌ که‌ ابتدا به‌ قدرت ها وارد می‌ شود.‌

تایید اساسنامه شرکت اکتشافات و تأمین مواد اولیه صنعت هسته‌ای ایران در شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی اعلام کرد: شورای نگهبان در آخرین جلسه خود در سال 85 اساسنامه شرکت اکتشافات و تأمین مواد اولیه صنعت هسته‌ای ایران را مغایر موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نشناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای نگهبان با تبریک فرارسیدن سال نو به مردم شریف ایران اظهار داشت : اساسنامه شرکت اکتشافات و تأمین مواد اولیه صنعت هسته‌ای ایران، پیش از این به دلیل مغایرت با اصل 15 قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که هیأت وزیران با اصلاح این اساسنامه ایراد شورای نگهبان را برطرف کرد.

کدخدایی در ادامه فرارسیدن سال نو را به خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌هانیز تبریک گفت و با اشاره به نامگذاری امسال به نام "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" افزود: همه مردم ، مسئولان ، احزاب و گروهها و رسانه‌ها وظیفه دارند با تأسی به بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب برای تحقق کامل "وحدت کلمه" تلاش کنند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال جدید گفت: احزاب و کاندیداها با رقابت سالم و اخلاقی ، مسئولان و دستگاههای دولتی با کنار گذاشتن اختلافات و مردم با حضور پرشور و با شکوه در پای صندوق‌های رأی ، این انتخابات را به جلوه باشکوهی از نمایش "اتحاد ملی" تبدیل خواهند کرد.