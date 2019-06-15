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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۵۸

فرماندار پردیس:

۲ منطقه خرمدشت و بومهن به زودی به شهرک صنعتی تبدیل می شوند

۲ منطقه خرمدشت و بومهن به زودی به شهرک صنعتی تبدیل می شوند

پردیس- فرماندار پردیس گفت: ۲ منطقه خرمدشت و بومهن به زودی به شهرک صنعتی تبدیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم رضایی بعد از ظهر شنیه در جلسه شورای اداری پردیس طی سخنانی از امضا تفاهم نامه‌ای با اعتباری معادل ۱۲ میلیارد تومان بین شرکت عمران و قرار گاه خاتم برای ساخت مترو خبر داد و اظهار داشت: ساخت ۲۴ کیلومتر خط مترو که ۶ کیلومتر آن تونل طراحی شده در صورت پی گیری نمایندگان، تسریع خواهد شد.

فرماندار پردیس در خصوص مشکلات زیست محیطی پردیس نیز بیان داشت: رفع مشکلات و محدودیت‌های محیط زیستی این منطقه نیازمند نظر نهایی کمیسیون ویژه سران قوا است.

رضایی در ادامه افزود: در صورت تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار وام مسکن مهر پردیس از ۴۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا می کند و تاکنون در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش عرصه برای مسکن مهر تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ۸ هزار واحد صنعتی، تولیدی، صنفی در ۳ نقطه شهرستان پردیس وجود دارد گفت: به زودی دو منطقه خرمدشت و بومهن به شهرک صنعتی تبدیل خواهد شد.

فرماندار پردیس در ادامه بر لزوم ساخت دیواره ساحلی و مشخص شدن حریم رودخانه تاکید کرد افزود: در حال حاضر شاهد ساخت و سازهای زیادی در حریم رودخانه هستیم که باید نسبت به ای مورد اقداماتی صورت بگیرد.

کد مطلب 4641502

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