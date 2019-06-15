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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۲۰

پایان سفر سه روزه به دو کشور آسیایی؛

روحانی تاجیکستان را به مقصد کشورمان ترک کرد

روحانی تاجیکستان را به مقصد کشورمان ترک کرد

رئیس جمهوری که در دومین مرحله از سفر سه روزه خود به دو کشور آسیایی به منظور شرکت در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا به تاجیکستان سفر کرده بود، دوشنبه را به مقصد کشورمان ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن روحانی در نخستین مرحله از این سفر، پنج شنبه ۲۳ خرداد ماه به منظور شرکت در نوزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شد.

روحانی در مدت حضور در قرقیزستان علاوه بر حضور و سخنرانی در جمع سران کشورهای عضو شانگهای، در دیدارهای جداگانه ای با رؤسای جمهور روسیه، چین و افغانستان گفت و گو و در خصوص مسائل مورد علاقه دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد.

رئیس جمهور همچنین روز شنبه در پنجمین کنفرانس «سیکا» مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات مهم منطقه را در جمع سران و مقام‌های بیش از ۲۰ کشور آسیایی حاضر در این نشست بین المللی تبیین و تشریح کرد.

روحانی همچنین در حاشیه اجلاس سیکا در شهر دوشنبه تاجیکستان در ملاقات‌های جداگانه ای با رئیس اجرایی دولت افغانستان، رؤسای جمهور ترکیه و تاجیکستان و امیر قطر دیدار و در خصوص مناسبات دو جانبه و مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی گفت و گو کرد.

کد مطلب 4641519

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