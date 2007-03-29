اجلاس سران عرب فعال سازی طرح صلح کشورهای عربی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه سران عرب که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد تحت عنوان "فعال سازی طرح صلح عربی" است و در آن بر پایبندی همه کشورهای عرب به این طرح با همه عناصر تشکیل دهنده آن همانگونه که در اجلاس سران عرب در سال 2002 بیروت به تصویب رسید، تاکید شده است.

دراین مصوبه آمده که طرح صلح عربی متکی بر قطعنامه ها و موازین و قوانین بین المللی برای پایان دادن به مناقشه کشورهای عربی و اسرائیل و برقراری صلح عادلانه و جامع است که امنیت را برای همه کشورهای منطقه تامین می کند و ملت فلسطین می توانند کشور مستقل خود به پایتختی قدس شریف را تشکیل دهند.

این مصوبه همچنین کمیته وزیران خارجه مسئول پیگیری طرح صلح عربی را مامور تشکیل گروه های کاری برای برقراری تماس لازم با دبیرکل سازمان ملل متحد، اعضای شورای امنیت، کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه و طرف های ذیربط در روند صلح کرده است.

براساس این مصوبه، گروههای کاری یاد شده این تماس های را به منظور ازسرگیری روند صلح، کسب تایید بین المللی از طرح صلح عربی، آغاز مذاکرات جدی براساس قطعنامه های مربوطه سازمان ملل، اصل زمین در برابر صلح و اصل عدم تسلط بر اراضی دیگران از طریق اعمال زور صورت خواهند داد.

سران عرب در این مصوبه همچنین از اسرائیل خواسته اند تا طرح صلح کشورهای عربی مصوب سال 2002 در بیروت را پذیرفته و فرصت مهیا شده برای از سرگیری مذاکرات مستقیم و جدی در همه مسیرها را مغتنم بشمارند.

در همین زمینه، "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر به خبرگزاری فرانسه گفت که رهبران کشورهای عربی همه مصوبات ارجاع شده از سوی وزیران امور خارجه به اجلاس سران عرب درخصوص طرح صلح عربی، عراق و لبنان را تصویب کرده اند.

برپایه این گزارش، موافقت با این مصوبات در جریان جلسه پشت درهای بسته روز اول اجلاس سران عرب صورت گرفته است.

اجلاس دو روزه سران عرب از دیروز کار خود را آغاز کرده است و در آن تحولات خاورمیانه، اوضاع فلسطین، عراق، لبنان، احیای روند صلح خاورمیانه و بویژه تایید دوباره طرح صلح کشورهای عربی بررسی می شود.

رهبران کشورهای عربی دیروز بعد از ظهر بعد از پایان جلسه افتتاحیه که با سخنرانی شماری از رهبران و مسئولان کشورها همراه بود، جلسه پشت درهای بسته خود را برگزار کردند.