در فرایند انتخاب شهردار رشت مجموعه استانداری هیچ نقشی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر شنبه در جلسه معارفه شهردار جدید رشت که در سالن اجتماعات شهدای ناجا برگزار شد با تاکید بر انتظار به حق مردم در توسعه شهر، اظهار کرد: همه ما باید در راستای قانون حرکت کنیم و نباید برای از اجرای قانون تخطی شود.

وی با تاکید بر اینکه در فرایند انتخاب شهردار، مجموعه استانداری هیچ نقشی نداشته است، افزود: همکاران ما از مجموعه استانداری، فرمانداری و بخشداری یک نفر را هم برای جذب به مجموعه شهرداری در هیچ پستی معرفی نمی‌کند اگر کسی پیشنهادی داد تخلف شخصی وی است.

سالاری خطاب به شهردار جدید شهر رشت خواستار تمرکز بر روی مطالبات و انتظار شهروندان شد و گفت: شهردار جدید باید تلاش کند تا مردم در بلاتکلیفی قرار نگیرند و باید بدانیم دخالت‌های فراتر از قانون سبب بروز نابسامانی می‌شود.

لزوم ایجاد ثبات در شهرداری رشت

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه وضعیت شهرداری باید با ثبات بیشتری حرکت کند، بیان کرد: شهردار جدید باید در راستای ثبات شهری گام بردارد و نباید شاهد تغییرات کوتاه مدت بوده و هر گام باید در راستای خدمت بیشتر به مردم و شهروندان رشتی برداشته شود.

وی با بیان اینکه شهرداری محل سرویس دهی شخصی نیست، تأکید کرد: صندلی مسئولیت، موقتی و برای خدمت به مردم است و در جذب و انتصابات از هیچکس نباید تمکین شود همچنین برای افرادی که انضباط اداری را رعایت نمی‌کنند نیز باید مجازات در نظر گرفته شود.

سالاری با اشاره به مشکلات دو رودخانه جاری در شهر رشت، اظهار کرد: در ۳۰ سال گذشته بارها بیان شده که مشکلات این دو رودخانه ظرف مدت شش ماه حل می‌شود، در این زمینه باید یک رودخانه را هدفگذاری کرده و از ورود فاضلاب ممانعت و اقدامات لازم برای زیباسازی را طی مدت یکسال اجرایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید واقع بینانه و بر اساس توان فنی، ظرفیت اجتماعی مشکلات را حل کرد، ادامه داد: میدان شهدای ذهاب رشت، تالاب عینک و پسماند رشت دارای مشکلات قابل حل بوده اما تنها نیازمند طرح‌های حقیقی و واقعی هستیم تا مشکلات مردم رفع شود.