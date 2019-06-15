سرمربی ویتنام: فردا بازی مهمی با تیم ملی فوتسال ژاپن داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ترانگو تان عصر امروز شنبه بعداز پیروزی تیمش برابر تاجیکستان در بازی دوم روز دوم رقابت‌های فوتسال قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا که در تبریز برگزار می‌شود، در نشست خبری به خبرنگاران گفت: از بازیکنانم تشکر می کنم، امروز خوب بودیم و توانستیم سه امتیاز مهم بگیریم و به مرحله بعد صعود کنیم.

وی سپس با اشاره به دیدار تیمش با ژاپن در روز یک شنبه گفت: این بازی خیلی مهم است، آنها تیم خوبی هستند و باید فردا برای تعیین صدرنشین با ژاپن دیدار کنیم. می دانم ژاپن تیم خوبی است و ما هم بازی سختی در پیش داریم ولی برای این بازی آماده هستیم.

سرمربی ویتنام همچنین با بیان اینکه امروز فوق العاده ظاهر شدیم، ادامه داد: نیمی از بازیکنان تیم من ۱۸ و ۱۷ ساله هستند و هیچ تجربه بازی بین‌المللی و قاره‌ای نداشتند. ما برای کسب تجربه به این مسابقات آمدیم.

وی افزود: بازی فردا ۵۰ به ۵۰ است و نمی توان تیمی را از قبل برنده خطاب کرد. مهم این است که بعد از هر بازی درس های جدیدی یاد بگیریم.

دومین دوره از مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا که از ظهر روز گذشته آغاز شده و تا اول تیر ۱۳۹۸ به میزبانی شهر تبریز در سالن پورشریفی برگزار می‌شود، امروز با رقابت اندونزی و چین تایپه آغاز شد و در پایان با برتری ۶ بر ۳ اندونزی به پایان رسید.

در دومین بازی امروز نیز از ساعت ۱۴:۳۰ امروز تیم‌های تاجیکستان و ویتنام به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ به نفع ویتنام به پایان رسید و این تیم موفق شد از گروه سوم به مرحله بعدی مسابقات صعود کند.

بعداز چین تایپه، تاجیکستان دومین تیم حذف شده این مسابقات لقب گرفت و با دو شکست پیاپی باید تبریز را ترک کند.

با این اوصاف ظهر فردا یک شنبه تیم های ژاپن و ویتنام برای سرگروهی در گروه سوم به مصاف هم می‌روند.