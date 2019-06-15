لبنان راهی مرحله حذفی شد/ قرقیزستان سومین تیم حذف شده مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره از مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا از ظهر روز گذشته آغاز شده و تا اول تیر ۱۳۹۸ به میزبانی شهر تبریز در سالن پورشریفی برگزار می‌شود.

در سومین دیدار روز دوم این مسابقات از عصر امروز شنبه دو تیم قرقیزستان و لبنان به مصاف هم رفتند و تیم لبنان موفق شد با نتیجه سه بر دو حریف را شکست داده و به مرحله بعدی صعود کند. این دیدار بسیار نزدیک و نفس گیر پیگیری می‌شد و حتی گل سوم تیم لبنان در لحظات پایانی به ثمر رسید.

بعداز چین تایپه و تاجیکستان، قرقیزستان سومین تیم حذف شده مسابقات لقب گرفت و با دو شکست پیاپی باید تبریز را ترک کند.

گروه بندی و برنامه زمانبندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه اول: ایران، افغانستان، هنگ کنگ

گروه دوم: تایلند، لبنان، قرقیزستان

گروه سوم: ژاپن، ویتنام، تاجیکستان

گروه چهارم: عراق، اندونزی، چین تایپه

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

افغانستان – هنگ کنگ ساعت ۱۹:۳۰

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

عراق – اندونزی ساعت ۱۲:۰۰

ژاپن – ویتنام ساعت ۱۴:۳۰

تایلند – لبنان ساعت ۱۷:۰۰

ایران – افغانستان ساعت ۱۹:۳۰

مرحله یک چهارم نهایی - سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

تیم اول گروه چهارم – تیم دوم گروه سوم ساعت ۱۱:۰۰

تیم اول گروه سوم – تیم دوم گروه چهارم ساعت ۱۴:۰۰

تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه یک ساعت ۱۷:۰۰

تیم اول گروه یک – تیم دوم گروه دو ساعت ۲۰:۰۰

مرحله نیمه نهایی - پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تیم برنده دیدار (تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه یک) با تیم برنده دیدار (تیم اول گروه یک – تیم دوم گروه دو) ساعت ۱۵:۳۰

تیم برنده دیدار (تیم اول گروه یک – تیم دوم گروه دو) با تیم برنده دیدار (تیم اول گروه سوم – تیم دوم گروه چهارم) ساعت ۱۸:۳۰

فینال و رده‌بندی - شنبه یکم تیر ۱۳۹۸

دیدار رده بندی ساعت ۱۶:۰۰

فینال ساعت ۱۸:۳۰