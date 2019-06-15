لبنان راهی مرحله حذفی شد/ قرقیزستان سومین تیم حذف شده مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره از مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا از ظهر روز گذشته آغاز شده و تا اول تیر ۱۳۹۸ به میزبانی شهر تبریز در سالن پورشریفی برگزار میشود.
در سومین دیدار روز دوم این مسابقات از عصر امروز شنبه دو تیم قرقیزستان و لبنان به مصاف هم رفتند و تیم لبنان موفق شد با نتیجه سه بر دو حریف را شکست داده و به مرحله بعدی صعود کند. این دیدار بسیار نزدیک و نفس گیر پیگیری میشد و حتی گل سوم تیم لبنان در لحظات پایانی به ثمر رسید.
بعداز چین تایپه و تاجیکستان، قرقیزستان سومین تیم حذف شده مسابقات لقب گرفت و با دو شکست پیاپی باید تبریز را ترک کند.
گروه بندی و برنامه زمانبندی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه اول: ایران، افغانستان، هنگ کنگ
گروه دوم: تایلند، لبنان، قرقیزستان
گروه سوم: ژاپن، ویتنام، تاجیکستان
گروه چهارم: عراق، اندونزی، چین تایپه
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
افغانستان – هنگ کنگ ساعت ۱۹:۳۰
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
عراق – اندونزی ساعت ۱۲:۰۰
ژاپن – ویتنام ساعت ۱۴:۳۰
تایلند – لبنان ساعت ۱۷:۰۰
ایران – افغانستان ساعت ۱۹:۳۰
مرحله یک چهارم نهایی - سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
تیم اول گروه چهارم – تیم دوم گروه سوم ساعت ۱۱:۰۰
تیم اول گروه سوم – تیم دوم گروه چهارم ساعت ۱۴:۰۰
تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه یک ساعت ۱۷:۰۰
تیم اول گروه یک – تیم دوم گروه دو ساعت ۲۰:۰۰
مرحله نیمه نهایی - پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
تیم برنده دیدار (تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه یک) با تیم برنده دیدار (تیم اول گروه یک – تیم دوم گروه دو) ساعت ۱۵:۳۰
تیم برنده دیدار (تیم اول گروه یک – تیم دوم گروه دو) با تیم برنده دیدار (تیم اول گروه سوم – تیم دوم گروه چهارم) ساعت ۱۸:۳۰
فینال و ردهبندی - شنبه یکم تیر ۱۳۹۸
دیدار رده بندی ساعت ۱۶:۰۰
فینال ساعت ۱۸:۳۰
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