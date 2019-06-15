سالن چند منظوره جودو در ارومیه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر شنبه در جریان سفر به ارومیه در کلنگ زنی سالن چند منظوره جودو در ارومیه اظهارداشت: این ورزشگاه در سه طبقه ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه طبقه نخست این مجموعه سالن بدنسازی و تمرین، سالن دوم خانه جودو و طبقه سوم مهمانسرای ویژه جودو خواهد بود ادامه داد: این مجموعه با اعتبار پنج میلیارد تومان با مشارکت وزارت ورزش و جوانان، استانداری آذربایجان‌غربی و خیران ارومیه ساخته می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به زمان بهره‌برداری این مجموعه با بیان اینکه سالن چند منظوره جودو در دهه فجر سال ۹۹ افتتاح خواهد شد بیان کرد: هدف وزارت ورزش و جوانان ساخت فضاهای ورزشی متنوع در سراسر کشور است.

در سفر وزیر ورزش و جوانان سالن ۱۵ هزار نفری والیبال کلنگ زنی شود که به دلیل کارشناسی تخصصی و همچنین تخصیص بودجه این کلنگ زنی به زمان نام نامعلوم دیگری موکول شد.