به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان عصر شنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان ومدال‌آوران ورزشی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: نگاه به ورزش در شرایط فعلی با گذشته متقاوت شده است و افراد تنها برای پر کردن اوقات فراغت به ورزش نمی‌پردازند.

استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران توسعه ورزش بر سلامت روح و جسم انسان تأثیرگذار است و از آن به عنوان یک عامل انگیزشی و درمانی در حوزه‌های مختلف یاد می‌کنند.

معتمدیان با اشاره به نقش ورزش در ارتقاء سلامت و نشاط عمومی ادامه داد: به واسطه نقش ورزش در تهذیب نفس و کمک‌کنندگی آن در رسیدن انسان به کمالات در گفته‌های بزرگان دین اسلام نیز با دیده احترام به ورزش نگریسته شده است.

وی افزود: امروزه با توجه به زندگی اداری و شهرنشینی و به دنبال آن کاهش فعالیت‌های فیزیکی ضرورت ورزش کردن برای اقشار مختلف جامعه دوچندان شده است.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ورزش روشی برای جمع‌گرایی و اجتماعی شدن است، گفت: ورزشکاران عموماً انسان‌هایی خود ساخته و دارای اعتماد به نفس بالا هستند و از این جهت می‌توان به نقش ورزش در ارتقاء و رشد فردی نیز اشاره کرد.

معتمدیان با تبیین نقش ورزش در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار کرد: با عنایت به اینکه ورزشکاران برای بسیاری از جوانان به عنوان الگو مطرح هستند می‌توان به تأثیر و حائز اهمیت بودن ورزش در مباحث فرهنگی نیز اشاره کرد.

وی بیان کرد: باید ورزش همگانی را در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، معلولان و جانبازان، بانوان و کارمندان بیش از گذشته ترویج و تقویت کنیم.

استاندار خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ورزش قهرمانی و موفقیت در آن زمینه‌ساز افزایش وجهه و اعتبار کشور در عرصه‌های بین‌المللی است، ادامه داد: خراسان‌جنوبی با توجه به ورزشکاران مدال آور در این عرصه پیش تاز است.

معتمدیان افزود: بدون تردید کسب افتخار برای استان نخبه‌پرور خراسان‌جنوبی در عرصه ورزشی مرهون زحمات و تلاش‌های ورزشکاران، تلاش و همیاری خیرین، مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی است.

وی گفت: فعالیت ۴۸ هیأت ورزشی در خراسان‌جنوبی و ۴۱۸ هیأت ورزشی در شهرستان‌ها، کسب اولین سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو توسط ورزشکار خراسان‌جنوبی، کسب عنوان مقاوم اول در تعداد پروژه‌های ورزشی خیرساز و مقام دوم در توسعه ورزش همگانی جزء افتخارات ورزشی خراسان‌جنوبی است.