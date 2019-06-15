نبود اعتماد میان مردم و دستگاه ها انجام کار عملیاتی را سخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد عصر شنبه در مراسم معارفه شهردار جدید رشت که در سالن اجتماعات شهدای نیروی انتظامی استان گیلان برگزار شد با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های شهری، اظهار کرد: استفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته برای پیشرفت و توسعه جهشی نیازمند مثلثی با راس‌های سه گانه و برابر است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با بیان اینکه شهردار در رأس این مثلث قرار دارد، افزود: شهرداری به عنوان نخستین جایگاه مطالبات مردم است و اگر دیوار بی اعتمادی بین دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مردم بلند و پررنگ شود کار عملیاتی بسیار مشکل خواهد شد.

جمالی نژاد تاکید کرد: حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی، بالا بردن سطح مشارکت از طریق فراخوان نخبگان و دانشگاهیان نشان دهنده توجه به حل مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و نتیجه اعتماد سازی است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تصریح کرد: مشارکت و مناسبات بین شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین رابطه و تعامل بین شورا و شهرداری با حاکمیت از دیگر روس مثلث توسعه جهشی شهر است.

جمالی نژاد ادامه داد: از دیگر اصول در توسعه شهری اعتماد به مجموعه شهرداری، کاهش تخلفات اداری، ارتقای سطح تحصیلات پرسنل شهرداری است.