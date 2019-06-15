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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۴۸

از ابتدای تیرماه؛

ساعات کاری ادارات در آذربایجان غربی تغییر می کند

ساعات کاری ادارات در آذربایجان غربی تغییر می کند

ارومیه - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعات کار اداری در استان آذربایجان غربی تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف برق استان که در استانداری برگزار شد، بر اهمیت مدیریت مصرف برق در تابستان و در زمان پیک مصرف برای جلوگیری از خاموشی برق خانگی و صنعتی در استان تاکید کرد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم گیری های انجام شده مقر شد ساعات کاری ادارات استان آذربایجان غربی از اول تیرماه تا ۱۵ مرداد ماه به مدت ۴۵ روز از ساعت از ساعت ۶:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ تغییر کند و به زودی بخشنامه این تغییرات به ادارات ارسال می شود.

حسینی اظهار داشت: مدیریت مصرف برق در فصل تابستان اهمیت زیادی دارد و در زمان پیک مصرف برای جلوگیری از خاموشی برق خانگی و صنعتی در استان ساعت کاری اداره ها تغییر کرده است.

سال گذشته نیز در پی افزایش دمای هوا و افزایش مصرف برق، ساعات کاری اداره ها استان تغییر کرده بود که به کاهش مصرف برق در استان کمک کرد.

آذربایجان غربی در هفته‌های اخیر شاهد پایداری هوای گرم بوده و این پایداری موجب شده است تا مصرف برق در استان افزایش یابد.

کد مطلب 4641572

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