  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۲۰:۳۴

سخنگوی شرکت توانیر اعلام کرد؛

چهار استان کشور رکورد دار مصرف برق

چهار استان کشور رکورد دار مصرف برق

سخنگوی شرکت توانیر گفت: در هفته گذشته استان‌های تهران با ۱۱.۶ درصد، آذربایجان شرقی با ۱۳ درصد، گیلان و مازندران نیز با ۳۰ درصد رشد رکورددار مصرف برق بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی مشهدی رجبی با اشاره به اینکه وضعیت مصرف برق نشان دهنده رشد ۵ درصدی مصرف درکشور است، اظهار داشت: میزان مصرف در هفته گذشته نشان می‌دهد روز ۱۹ خرداد ماه با ۵۳ هزارو ۱۷۷ مگاوات رکورد دار مصرف در کشور است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و تا پایان خرداد ماه ۴.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به پیش بینی هواشناسی و افزایش دمای هوا گفت: با ورود جبهه گرم به کشور فردا و پس فردا، پیش بینی می‌شود که میزان مصرف برق ۱۵۰۰ مگاوات افزایش یابد که با همکاری مردم و دیگر مشترکان برق امیدواریم این هفته را بدون مشکل سپری کنیم.

سخنگوی شرکت توانیر رشد زودهنگام مصرف را به دلیل افزایش دمای هوا دانست و ادامه داد: در برخی نقاط به دلیل رشد محسوس صنایع کوچک نسبت به سال گذشته با افزایش مصرف برق مواجه شده ایم که در این زمینه با کنترل مصرف در ساعات پیک از ۱۲ تا ۱۶ می‌توان تامین را به خوبی انجام داد.

مشهدی رجبی گفت: خاموش کردن یک لامپ روشنایی، استفاده از دور کند کولر آبی و قراردادن دمای کولر گازی برروی عدد ۲۵ می‌تواند به راحتی میزان مصرف را ۱۰ درصد کاهش دهد.

وی درخصوص مشوق‌های در نظر گرفته شده برای صنایع و بخش کشاورزی ادامه داد: اگر کشاورزان در ۴ ساعت پیک موتور برق‌های خود را خاموش کنند و صنایع نیز به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد مصرفشان را کنترل کند از پیک به راحتی گذر خواهیم کرد.

کد مطلب 4641600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها