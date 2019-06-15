ایران در انتخابات آینده آمریکا تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال عرف بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری و آئین معارفه استاندار گلستان، اظهار کرد: ترامپ اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و اقدامات غیرقانونی و ظالمانه و تحریم را در دستور کار قرار داد و حقوق بین الملل را زیرپا له کرد.

وی با بیان اینکه ترامپ ما را دعوت به مذاکره می کند اما بازهم نقض عهد می کند، افزود: عده ای در مقابل این ظلم بزرگ بر علیه ملت ایران سکوت کرده اند و ترامپ همه دنیا را برای ظلم به ملت ایران بسیج کرده است.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در شرایط فشار تحریم ها کشور درگیر سیل شد و ظرفیت های ما هم برای مقابله با آن آماده نبود و ۲۵ استان درگیر سیل شدند.

وی با یادآوری اینکه گلستان اولین استانی بود که درگیر سیل شد، سیل را امتحان الهی دانست و گفت: جمهوری اسلامی در مورد برجام سناریوهای مختلف را تجربه کرده و ۶۰ روز مهلت داده به دشمن که جبران کند و این کف اقدامات ماست.

عرف تصریح کرد: اگر امصاء کنندگان برجام به تعهدات عمل نکنند بعد ۶۰ روز سناریو دوم را اجرا می کنیم و سطح دیگری از تعهدات را کنار میگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه با مردم ایران عادلانه رفتار شود، بیان کرد: آنها نمی توانند ما را متهم کند که ایران اهل مذاکره نیست ما خواهان مذاکره در شرایط عادلانه هستیم.

وی گفت: هرجا ما ایستادگی کردیم دشمن عقب نشینی می کرده ما مدیران باید از مردم جامعه عقب نیفتیم و جامعه را توجیه کنیم این مقاومت ارزشش را دارد و ما با صلابت بیشتر کار را دنبال می کنیم.

وی اضافه کرد: آقای ترامپ همه این فشارها را برای انتخابات ۲۰۲۰ می خواهد جمهوری اسلامی می توان نقش بسزایی در انتخابات آینده آمریکا داشته باشد.

وی افزود: اگر ترامپ نتواند بهره برداری خود را بکند و تحریم ها بر علیه ایران در مقابل استقامت مردم شکست بخورد موضوع روی دیگر خود را نشان خواهد داد.

عرف به موضوع انتخاب استاندار جدید گلستان اشاره کرد و گفت: افرادی به وزارت کشور معرفی شده بودند که شاخص های مد نظر دولت را نداشتن به همین دلیل انها از گردونه انتخاب خارج شدند.

وی با بیان اینکه بومی بودن و چهره ملی بودن از ملاک ها بود، ادامه داد: در نهایت پس از ارایه برنامه از سوی ی گزینه بومی و آقای حق شناس در نهایت پس از دو نوبت صحبت کردن و پرس و جو از آیت الله نورمفیدی در نهایت با حضور آقای حق شناس در دولت موافقت شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه حق شناس سه ویژگی برجسته دارند و چهره ای علمی است تجارب ملی و متعهد به اجرای برنامه ها و سیاست های دولت دارد، گفت: استاندار جدید گلستان رویکرد توسعه ای استان را دنبال کند و برای ما به یقین رسید می تواند برنامه های توسعه را در این استان اجرا کند.