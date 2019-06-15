به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه و در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا (سیکا) در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در سخنانی با اشاره به اینکه در رقابت اقتصادی جهانی، جنگ بی قاعده‌ای در حال اجراست، گفت: تلاش‌ها برای از بین بردن رقبا با قلدری و روش‌های غیر قانونی ادامه دارد. امنیت و رقابت عادل بین کشورها باید مجدداً برقرار شود.

رئیس جمهور روسیه با تاکید بر لزوم حل بحران سوریه نیز گفت: حل بحران سوریه از لحاظ امنیت منطقه‌ای اهمیت بزرگی دارد. اصلاحات سیاسی را در سوریه باید در اسرع وقت به اجرا دربیاید.

ولادیمیر پوتین با اشاره به تحولات اخیر در اقصاد جهانی اظهار داشت: متاسفانه در حالی که جنگ‌های تجاری در سراسر جهان افزایش یافته است، اقدامات برای از بین بردن رقبا با روش‌های غیرقانونی ادامه دارد. اقدامات مشترک برای نجات از این وضعیت بسیار مهم است. امنیت و رقابت عادلانه میان کشورها باید دوباره برقرار شود. ما باید تجارت خود را با از بین بردن حمایت گرایی، تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی در کشورهای آسیایی افزایش دهیم.