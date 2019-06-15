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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۲۱:۱۸

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس خبر داد

خواستگار ناکام خانواده دختر مورد علاقه خود را به گلوله بست

خواستگار ناکام خانواده دختر مورد علاقه خود را به گلوله بست

شیراز _ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس از دستگیری فردی در شیراز خبرداد که خانواده دختر مورد علاقه خود را به گلوله بسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاووس محمدی، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل بلافاصله مأموران کلانتری ۲۷ گلستان شهرستان شیراز برای بررسی موضوع سریع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند پسر جوانی از دختر مورد علاقه‌اش جواب منفی شنیده است در اقدامی جنون آمیز به درب منزل این دختر مراجعه و جواب رد خواستگار را با شلیک گلوله گرم پاسخ داده است.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه در این حادثه دلخراش دختر به همراه خواهر و مادرش به قتل رسیده است عنوان داشت: با تلاش مأموران جان برکف نیروی انتظامی استان، قاتل متواری در کمتر از ۴ ساعت دستگیر و به مقرر پلیس آگاهی دلالت داده شد.

معاون اجتماعی پلیس فارس با بیان اینکه متهم علت و انگیزه قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کرد، افزود: برهم زدن آسایش و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و کسانی که در این زمینه عرض اندام کنند با برخورد سخت و شدید پلیس روبه‌رو می‌شوند.

کد مطلب 4641621

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    نظرات

    • سمیه IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
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      حق با پسره بوده چون دخترعموش بوده یعنی ارزشش کمتر از غریبه بوده که ندادن
      • شمشیری US ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
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        سلام - اولا اظهار نظر در مورد شخصی که نمیشناسین اشتباه است - ثانیا پسر 12 سال کوچکتر بوده - زمانی که دل دختر به پسر نبوده. زندگی بدون علاقه شما حاضرین انجام بدین؟ مادر دو بچه رو کشته میفهمین شما؟

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