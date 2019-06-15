تلفات انفجار در موگادیشو به ۲۴ کشته و زخمی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پزشکی و بیمارستانی امروز شنبه اعلام کردند که بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم ۸ نفر کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع بیمارستانی آگاه در موگادیشو، ۱۶ نفر هم در این حادثه زخمی شده اند.

خبرگزاری فرانسه در این باره اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی یک ایست بازرسی کنار پارلمان سومالی روی داده است.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات در این خصوص را ادامه می دهد.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره عوامل این حادثه منتشر نشده است.