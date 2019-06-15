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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۲۱:۴۷

توسط حدادعادل صورت گرفت؛

ابلاغ پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت رئیس خیرین مدرسه‌ساز

ابلاغ پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت رئیس خیرین مدرسه‌ساز

در پی درگذشت محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز، پیام تسلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، توسط غلامعلی حدادعادل مشاور عالی رهبری به بازماندگان و علاقمندان مرحوم حافظی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مرحوم محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز، پیام تسلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت آن مرحوم، توسط غلامعلی حدادعادل مشاور عالی رهبری به بازماندگان و علاقمندان مرحوم حافظی ابلاغ شد.

کد مطلب 4641637

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