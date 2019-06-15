به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مرحوم محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز، پیام تسلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت آن مرحوم، توسط غلامعلی حدادعادل مشاور عالی رهبری به بازماندگان و علاقمندان مرحوم حافظی ابلاغ شد.