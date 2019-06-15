آتش سوزی مزارع در ایلام یک قربانی گرفت/ طلبه فداکار تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، تشییع پیکر طلبه و بسیجی فداکار حسین حسین زاده امروز با حضور پرشور مردم دره شهر در روستای عباس آباد برگزار شد.

مرحوم حسین زاده که برای خدمات رسانی و اطفاء حریق مزارع روستای عباس اباد به کمک اهالی این روستا آمده بود به دلیل استنشاق گاز دی اکسید کربن و گرمای بالای اتش سوزی به رودخانه سیمره پناه برده که به دلیل تنش گرمایی در این رودخانه غرق و درگذشت.

جسد این طلبه دو روز بعد از غرق شدن از رودخانه سیمره بیرون کشیده شد.

آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور نیز با صدور پیامی، درگذشت طلبه جهادی محمدحسین حسین زاده را به حوزه علمیه ایلام و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

حجت الاسلام قنبربیگی امام‌جمعه دره شهر در پیامی ضمن تسلیت درگذشت این طلبه فداکار خواستار پیگیری چگونگی فوت وی شد.

متاسفانه هرساله رسم غلط آتش سوزی گسترده پس چرای مزارع دره شهر ضرر مالی کشاورزان وارد کرده و امسال نیز در سکوت متولیان یعنی محیط زیست و منابع طبیعی استان ایلام اولین قربانی خود را گرفت.