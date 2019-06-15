حاشیه های بازی ایران و لهستان/ وزیر ورزش میهمان ویژه بازی

خبرگزاری مهر – گروه استانها: استقبال پرشور هواداران ارومیه و ازدحام تماشاگران داخل سالن در این مسابقه بسیار بیشتر از بازی دیروز ایران مقابل کانادا بود و نه تنها ظرفیت سالن تکمیل بود بلکه هیچ فضای خالی در سالن وجود نداشت.
*مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با حضور در سالن غدیر ارومیه، مسابقه تیمهای ایران و لهستان در قالب هفته سوم لیگ ملتهای والیبال را از نزدیک تماشا کرد.
*قرائت نامه عذرخواهی «میخال کوبیاک» کاپیتان لهستان و فدراسیون والیبال این کشور پیش از آغاز مسابقه تیمهای ایران و لهستان در سالن ورزشی غدیر از دیگر حاشیههای این بازی بود که موجب خوشحالی مردم ارومیه شد.
*در مسابقه امروز ایران و لهستان اجازه ورود بوق به سالن داده نشد و به همین دلیل تماشاگران بیشتر مشغول تشویق تیم ملی ایران هستند با موج مکزیکی و تشویق ایسلندی به تشویق بی امان تیم ملی پرداختند.
*خبرنگاران رسانههای گروهی هم که در بازی دیروز از درب مخصوص وارد سالن میشدند امروز با ممانعت نیروهای انتظامی از دربهای ورود تماشاگران وارد شدند و دقایقی به بازرسی بدنی و تجهیزات خبری قرار گرفتند.
*سالن مسابقات باید از برند چینی استفاده کنند، امروز نیز مسئولان برگزار کننده مسابقات، این قانون را اجرا نکردند و آب معدنیها بدون برچسب و برند هستند.
* فروش بلیط مازاد موجب شد با آغاز بازی ایران و لهستان سیل مراجعه هواداران والیبال به سالن والیبال ۶ هزار نفری الغدیر ارومیه راه افتاد و این اتفاق در حالی است که به گفته عوامل پذیرش و دریافت بلیط مسابقات، نزدیک به ۱۰ هزار نفر در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه پذیرش شده است.
* مجری سالن با پیامهای مکرر در بین مسابقه والیبال، از تماشاگران خواست برای عدم ایجاد مشکل، به سایر تماشاگران هم جای دهند تا اتفاقی به سبب ازدحام رخ ندهد.
*به دلیل برخی مشکلات فدراسیون والیبال نتوانست از سیستم جدید ویدئو چکها استفاده کند به همین دلیل از همان سیستم استفاده کردند که کیفیت بالایی نداشت و در امتیازات پایانی دیدار ایران و لهستان دردسر سازد شد.
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