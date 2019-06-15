حمایت بی امان تماشاگران ارومیه برد ایران برابر لهستان را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، ازدحام هواداران حاضر در سالن و تشویق بی امان آنها از ست دوم بازیکنان تیم ملی والیبال ایران را به بازی برگرداند تا در نتیجه ایران موفق به گذشتن از سد لهستان قهرمان سال گذشته جهان شود.

رعایت نظم و اخلاق، حضور پرشور و تشویق‌های بی امان هواداران ارومیه ضمن اینکه موجب روحیه دهی به بازیکنان تیم ملی شد بلکه شگفتی و تحسین اعضای فدراسیون جهانی و سایر تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات را نیز به همراه داشت.

ارومیه به عنوان پایتخت والیبال آسیا از روز گذشته ‏ تا یکشنبه پیش رو میزبان هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال با حضور تیم‌های ایران، کانادا، لهستان و روسیه است و برای برگزاری شایسته این رویداد و میهمان نوازی از ستاره‌های دنیای توپ و تور سنگ تمام گذاشته است.