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۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۱۲

در حاشیه اجلاس سران عرب در ریاض ؛

منوچهر متکی با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد

منوچهر متکی با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان امروز ( 9 فروردین ) در حاشیه اجلاس سران عرب در ریاض با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "منوچهر متکی" وزیر امورخارجه ایران امروز با "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد.

یکی از مقامات رسمی سازمان ملل که همراه مون به عربستان سفر کرده با اعلام این مطلب اظهار داشت : وزیر خارجه ایران و دبیرکل سازمان ملل در دیدار امروز خود در مورد مسائلی چون ملوانان انگلیسی بازداشت شده در خلیج فارس و پرونده هسته ای ایران صحبت کرده اند.

این مقام سازمان ملل در ادامه از دادن هر گونه اطلاعات دیگری در این زمینه خودداری کرده و عنوان داشت دیدار متکی و مون در حدود یک ساعت و نیم طول کشیده است.

  

کد مطلب 464173

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