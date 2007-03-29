محور کرج - چالوس باز شد

وی افزود: با تلاش گسترده چهار تیم راهداری این اداره و نیز عوامل راه و ترابری استان های تهران و مازندران کار نمک پاشی و جلوگیری از لغزندگی جاده از همان نیمه شب گذشته آغاز شد و تمام طول محور برای حرکت خودروها آماده شد.

صفری خاطرنشان کرد: دستگاه های برف روب نیز توسط عوامل زحمتکش اداره راه تا صبح در جاده فعال بودند و خوشبختانه ساعتی قبل این جاده به روی خودروها بازگشایی شد.

وی ی ادآور شد: با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر استمرار بارش برف و باران در روزهای آتی از رانندگان تقاضا می شود پیش از سفر از وضعیت جاده ها اطلاع حاصل کنند.

صفری تصریح کرد: به دلیل تداوم بارش، لغزندگی جاده امری بدیهی است به همین دلیل همراه داشتن تجهیزات زمستانی ، لباس و غذای گرم ، سیستم گرمایشی خودرو و رعایت مقررات ایمنی لازمه سفر در این محور است.

وی از هموطنانی که قصد تردد از این محور را دارند تقاضا کرد با ارتباط با شماره تلفن 5282070 - 0261 از وضعیت جاده اطلاع حاصل کنند.