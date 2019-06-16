نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان جهان اسلام در تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دیروز شنبه نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی هنرمندان کشورهای جهان اسلام توسط معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه با ۵۰ غرفه مختلف آثار هنری هنرمندان از ۳۱ کشور مسلمان جهان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در این جشنواره هنرمندانی از کشورهای اسلامی همچون ایران، تونس، ترکیه، ترکمنستان، بوسنی، کریمه، عراق، پاکستان، اردن، افغانستان، بنگلادش، ازبکستان، تاجیکستان، عمان، هندوستان، الجزایر، لیبی و مصر شرکت دارند.

این نمایشگاه تا ۳۰ خرداد ماه جاری در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برای بازدید عموم مردم برپا شده است.

ضرورت شناسایی و استفاده از پتانسیل‌های هنری کشورهای جهان اسلام

ابتکار معاون رئیس جمهور در این نمایشگاه بر ضرورت شناسایی و استفاده از پتانسیل‌های هنری کشورهای جهان اسلام تاکید کرد و گفت: هنر وقتی با خلاقیت انسان عجین شده و وارد زندگی شود، می‌تواند نقش خود را در دنیای مدرن به خوبی ایفا کند.

وی با بیان اینکه اگر کشورهای اسلامی باهم اتحاد داشته و اختلاف‌ها را کنار بگذارند می‌توانند توانایی‌های خود را گسترش دهند، ابراز داشت: شناسایی پتانسیل‌ها و به اشتراک گذاشتن تجربیات کشورهای جهان اسلام در زمینه هنر و صنایع دستی ضروری است.

ابتکار با بیان اینکه هنرمندان کشورهای اسلامی با ایجاد بازار مشترک تولیدات خود را عرضه کنند، ادامه داد: هنر و پتانسیل‌های اقتصادی آن موجب اتحاد کشورهای جهان اسلام می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و سرپرست خانواده با اشاره به نقش زنان در خلق آثار هنری گفت: زنان پیشگام در این عرصه هستند و می‌توانند از طریق هنر مفهوم صلح را به دنیا انتقال دهند.