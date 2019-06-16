شافعی دوباره رئیس اتاق بازرگانی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج انتخابات امروز (یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸) هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی مجدد به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

در انتخابات امروز هیأت رئیسه دوره نهم اتاق بازرگانی، غلامحسین شافعی، رئیس دوره هشتم اتاق ایران و یونس ژائله سعد اباد، رئیس اتاق تبریز، دو کاندیدای ریاست اتاق ایران بودند.

از مجموع ۴۵۱ تعرفه رأی توزیع شده برای انتخاب رئیس اتاق ایران، جمعاً ۴۴۸ رأی به صندوق ریخته شد که از این تعداد، ٦ رأی باطل شد و ۳۰۲ رأی به شافعی و ١٤٠ رأی به ژائله اختصاص داشت.

در ادامه این مراسم، فرآیند انتخابات برای تعیین نواب آغاز شد.

محمد امیرزاده، محمدرضا انصاری، مهدی بخشنده، رحیم بنامولایی، محمدصادق حمیدیان جهرمی، مسعود خوانساری، جمال رازقی جهرمی، محمدحسین روشنک، حسین سلاح ورزی، حمیدرضا قلمکاری

و مسعود گل شیرازی نامزدهای ۴ کرسی نواب رئیس اتاق ایران بودند که نتایج شمارش آرا از انتخاب حسین سلاح ورزی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده به عنوان چهار نایب رئیس اتاق ایران حکایت داشت.

براین اساس، حسین سلاح ورزی با ۳۵۳ رأی بعنوان نایب رئیس اول، مسعود خوانساری با ۳۲۰ رأی به عنوان نایب رئیس دوم، محمدرضا انصاری با ۲۷۹ رأی به عنوان نایب رئیس سوم و محمد امیرزاده با ۲۷۶ رأی به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب شدند.

در این انتخابات همچنین غلامحسین جمیلی با ۲۲۲ رأی بعنوان خزانه دار و کیوان کاشفی بعنوان منشی انتخاب شد.