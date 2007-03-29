آزادی نظامی زن انگلیسی به حالت تعلیق درآمد / آزادی نظامیان انگلیسی منوط به عذرخواهی لندن و تضمین عدم تکرار تجاوز به حریم ایران است

سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: تصمیم برای آزاد کردن نظامی زن انگلیسی متجاوز به آب های ساحلی جمهوری اسلامی بر اساس موازین اسلامی و انسانی اتخاذ شده است.

وی افزود: هنگامی که این نظامی انگلیسی که به تجاوز به حریم دریایی کشورمان اعتراف و اظهار ندامت و پشیمانی کرد، مسئولان امر تصمیم به آزادی او گرفتند، اما انگلیسی ها به جای تقدیر از این حرکت انسان دوستانه، تهدید و خط و نشان کشیدن را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار افشار متذکر شد: ایران با تهدید و فرافکنی از حقوق مسلم خود نمی گذرد و اتخاذ تصمیم آزاد کردن یکی از نظامیان انگلیسی که زن است، مبتنی بر هراس از بیگانگان نبوده و ریشه در آموزه های دینی ملت ایران داشته است که تبلیغات و جنگ روانی لندن نشینان، آن را با مشکل مواجه کرده است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفتگوی خود با مهر از آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری با کارشناسان انگلیسی برای روشن شدن موضوع تجاوز 15 نظامی آن کشور به آب های ساحلی کشورمان خبر داد و گفت که در صورت ضرورت اسناد موجود در این زمینه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

سردار افشار با تاکید بر این که تهدید یا ایجاد محدودیت برای ایران از سوی غربی ها، موضوع تازه ای نیست، به دولت بریتانیا توصیه کرد به جای عبور از مسیر غلطی که به پیچیده تر شدن مسئله تجاوز به حریم دریایی کشورمان منتهی می شود، به دنبال حل موضوع از طریق منطقی باشند.

وی در خاتمه راه حل منطقی موضوع مذکور را کشف حقیقت از طریق فنی و پذیرش واقعیت و عذر خواهی از ملت بزرگ ایران توسط انگلیسی ها و سپردن تعهد مبنی بر عدم تکرار تجاوز به حریم دریایی کشورمان عنوان کرد.