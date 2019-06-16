بسیج در حادثه سیل، کار سه ساله را ۳۵ روزه انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی کشور صبح امروز (یکشنبه) با حضور سردار محمدحسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در مرکز همایش بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

سردار سپهر در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی یکی از بهترین تشکل‌های تخصصی بسیج کشور است و در خدمت رسانی به مردم نمره قبولی دریافت کرده است.

وی ادامه داد: درخواست ما از مسئول جدید سازمان بسیج پزشکی استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جامعه پزشکی کشور است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به دلایل رشد و شکوفایی کشورها در جهان اشاره کرد و گفت: جهان بینی، رهبری و مردم عناصر اعتلای هر جامعه‌ای و در مقابل سقوط جوامع است. در کشور ما مهمترین عامل پیشبرد کشور رهبری مقدر و هوشمند است. رهبر ما به اعتراف همگان به عنوان هوشمندترین رهبر جهان، امروز انقلاب اسلامی را هدایت می‌کنند و توانسته‌اند جامعه را در وضعیت فعلی به بهترین شکل ممکن پیش ببرند.

وی نقش مردم را در پیشرفت کشورها بسیار مهم دانست و گفت: هر حاکمیتی بدون حضور مردم دوام نخواهد داشت و اگر مردم آن جامعه دارای نگاهی اعتقادی و معنوی باشند قطعاً مؤثر تر خواهند بود و تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره) برای ایجاد تمدن جهانی اسلام ایجاد شده است.

سردار سپهر در ادامه تصریح کرد: بسیج بزرگترین سازمان مردم نهادی است که با حضور ده‌ها میلیون انسان معتقد به آرمان‌های نظام و اسلام در حال نقش آفرینی در کشور است. ما از بخش بهداشت و درمان می‌خواهیم که از ظرفیت بسیج استفاده بیشتری کنند زیرا حوزه بهداشت و درمان مهم ترین مسئله حاکمیت‌های جهان و حکمرانان برای اثر بخشی در جوامع است.

وی افزود: بسیج جامعه پزشکی در حمایت از وزارت بهداشت مسئولیت دارد و باید کارهای بزرگ و به ظاهر نشدنی را برعهده بگیرد و چالش‌های حوزه بهداشت و درمان کشور را حل کند.

جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به اقدامات بسیج در سیل اخیر گفت: در سیل اخیر بسیج کار سه سال را در ۳۵ روز انجام داد که شاید اگر قرار بود با بودجه دولتی این کار را انجام دهیم چندین سال طول می‌کشید.

وی فقدان سازمان ملی امداد و نجات را مهمتر مسئله کشور برای رویارویی با بلایای دانست و گفت: اگر در سیل اخیر نیروهای مردمی و مسلح وارد نمی‌شدند شاید با بحران روبرو می‌شدیم، بسیج بیش از ۲ هزار گردان امداد و نجات دارد و می‌تواند ظرفیت ویژه‌ای را برای حل مشکلات کشور و ملت برعهده بگیرد.

سردار سپهر با اشاره به گستردگی بسیج در کل کشور خاطر نشان کرد: بسیج در ۱۵۲ هزار نقطه کشور ساختار و سازمان دارد. پس بیاییم برای حل مشکلات کشور از این ظرفیت‌های عظیم مردمی استفاده کنیم.