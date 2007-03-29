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۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۵۹

در دیدار با متکی صورت گرفت؛

حمایت سعودالفیصل از طرح پیمان دفاعی و امنیتی جمعی در منطقه

حمایت سعودالفیصل از طرح پیمان دفاعی و امنیتی جمعی در منطقه

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نوزدهمین اجلاس سران کشورهای عربی به ریاض سفر کرده است، با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و پیرامون مهمترین مسائل جهان اسلام و منطقه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با ابراز خرسندی از ابتکار اتحادیه عرب و نقش عربستان سعودی در دعوت از کشورهای اسلامی غیر عضو برای حضور در اجلاس سران کشورهای عربی اظهار داشت :
این اقدام می تواند به تقویت و گسترش همکاریها میان کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی کمک نماید .

متکی افزود : بررسی راههای همکاری بیشتر با اتحادیه عرب و همچنین عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران دراین اتحادیه در دستور کار ما قرار دارد .

سعود الفیصل با تاکید بر لزوم استمرار دعوت از کشورهای اسلامی برای حضور در اجلاس های آتی اتحادیه عرب اظهار داشت : ما با توجه به اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران در تداوم و تقویت همکاریهای تهران با اتحادیه عرب ، از طرح تصویب عضویت ناظر ایران دراین اتحادیه با تمامی امکانات حمایت می کنیم .

در این دیدارمنوچهر متکی طرح پیمان دفاعی و امنیتی جمعی در منطقه را مطرح کرد که  سعود الفیصل ضمن حمایت ازاین طرح اعلام داشت: شخصاً در یکی از نشستهای بین المللی نسبت به این موضوع ، موضع حامیانه و جانبدارانه اتخاذ خواهند کرد .

همچنین در ارتباط با مسائل لبنان طرفین بر ضرورت ادامه مشورتها و رایزنی سیاسی برای نزدیک کردن مواضع دو کشور جهت کمک به حل و فصل موضوع تاکید نمودند .

کد مطلب 464200

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