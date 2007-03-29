حمایت سعودالفیصل از طرح پیمان دفاعی و امنیتی جمعی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با ابراز خرسندی از ابتکار اتحادیه عرب و نقش عربستان سعودی در دعوت از کشورهای اسلامی غیر عضو برای حضور در اجلاس سران کشورهای عربی اظهار داشت :

این اقدام می تواند به تقویت و گسترش همکاریها میان کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی کمک نماید .

متکی افزود : بررسی راههای همکاری بیشتر با اتحادیه عرب و همچنین عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران دراین اتحادیه در دستور کار ما قرار دارد .

سعود الفیصل با تاکید بر لزوم استمرار دعوت از کشورهای اسلامی برای حضور در اجلاس های آتی اتحادیه عرب اظهار داشت : ما با توجه به اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران در تداوم و تقویت همکاریهای تهران با اتحادیه عرب ، از طرح تصویب عضویت ناظر ایران دراین اتحادیه با تمامی امکانات حمایت می کنیم .

در این دیدارمنوچهر متکی طرح پیمان دفاعی و امنیتی جمعی در منطقه را مطرح کرد که سعود الفیصل ضمن حمایت ازاین طرح اعلام داشت: شخصاً در یکی از نشستهای بین المللی نسبت به این موضوع ، موضع حامیانه و جانبدارانه اتخاذ خواهند کرد .

همچنین در ارتباط با مسائل لبنان طرفین بر ضرورت ادامه مشورتها و رایزنی سیاسی برای نزدیک کردن مواضع دو کشور جهت کمک به حل و فصل موضوع تاکید نمودند .