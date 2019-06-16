تخطی از ارزش های اسلامی خط قرمز سپاه است

سرهنگ جهانبخش آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خط قرمزهایی دارد و با هر شخص و یا دستگاهی که ارزش‌های اسلامی و انقلابی را رعایت نکرده و مردم را ناراحت کند برخورد خواهد کرد، افزود: مسئولان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در صورت احساس نیاز می‌توانند از خدمات این نهاد بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر تلاش و فعالیت همگان با روحیه جهادی در تمامی عرصه‌ها، اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی قصد ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی به طرق مختلف دارند اما غافل هستند که ایران اسلامی مقتدر و به پشتوانه مردم، سربلند است.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا به ساخت نمازخانه در محور پرتردد آستارا به اردبیل توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط در این راستا با این نهاد همکاری کنند.

سرهنگ آرمان ساخت و تحویل ۵۰ واحد مسکن مدد جویان را از خدمات سپاه در شهرستان مرزی بندر آستارا اعلام کرد.