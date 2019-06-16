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۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۱۸

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان:

واژگونی وانت پیکان در محور کوهدشت- خرم‌آباد یک کشته برجا گذاشت

واژگونی وانت پیکان در محور کوهدشت- خرم‌آباد یک کشته برجا گذاشت

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: واژگونی خودرو وانت پیکان در محور کوهدشت- خرم‌آباد یک کشته برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صارم رضایی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صبح امروز بر اثر واژگونی خودرو وانت پیکان در کیلومتر ۵۵ محور کوهدشت- خرم آباد راننده این خودرو در دم جان باخت.

وی با بیان اینکه به محض دریافت خبر تیم امدادی از پایگاه امداد جاده‌ای دوره چگنی به محل حادثه اعزام شد، گفت: پیکر «صادق محمدی» که در داخل ماشین محبوس بود توسط عوامل امدادی جمعیت هلال احمر و با استفاده از ست نجات (قیچی، جک و فک) از داخل خودرو بیرون کشیده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با بیان اینکه رعایت قوانین و پرهیز از هر گونه عجله و شتاب در رانندگی نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد، خاطر نشان کرد: رانندگان عزیز ضمن رعایت علائم رانندگی از هرگونه شتاب و عجله خودداری کنند.

کد مطلب 4642150

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