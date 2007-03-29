اقدام تحریک آمیز نظامیان انگلیس بر ضد سرکنسولگری ایران در بصره

به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت 30/11 به وقت تهران، نیروهای انگلیسی با خودروهای خود وارد منطقه ای در بصره شدند که سرکنسولگری کشورمان در آن قرار دارد .

آنها با نزدیک شدن به ساختمان سرکنسولگری با خودروهای خود اقدام به تردد مستمر در اطراف ساختمان مذکور کردند و عملا به مدت یک ساعت و 20 دقیقه این ساختمان را به محاصره نظامی درآوردند .

انگلیسی های اشغالگر حین انجام این عملیات بر تعداد نیروهای خود افزودند و ساختمان سرکنسولگری را مورد تعرض قرار داده و اقدام به تیراندازی به سوی آن نمودند . این تیراندازیها که مدت 20 دقیقه به طول انجامید ، هیچگونه تلفات جانی از خود به جای نگذاشت .

اقدام تحریک آمیز نظامیان انگلیسی به فاصله تنها چند روز پس از تجاوز آشکار دو قایق انگلیسی به آبهای ایران در منطقه اروند رود صورت می گیرد و خود بخود بر میزان شک و تردیدهای موجود در خصوص نیات واقعی انگلیسی ها از تحرکات چند روز اخیرشان در منطقه می افزاید .

محاصره و تیراندازی به سوی سرکنسولگری کشورمان در بصره امروز در شرایطی صورت گرفت که این سرکنسولگری با موافقت دولت عراق و به شکل کاملا قانونی فعالیت دارد و هم ساختمان و هم اعضای سرکنسولگری که دیپلمات و دارای گذرنامه دیپلماتیک هستند به موجب کنوانسیون های بین المللی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می باشند .

بلافاصله مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه عراق منعکس و برابر کنوانسیونهای بین المللی بر مسئولیت طرفهای ذیربط در عراق درراستای تامین امنیت کارکنان سرکنسولگری تاکید گردید .