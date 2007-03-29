  1. سیاست
  2. سایر
۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۰۲

پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛

اقدام تحریک آمیز نظامیان انگلیس بر ضد سرکنسولگری ایران در بصره

اقدام تحریک آمیز نظامیان انگلیس بر ضد سرکنسولگری ایران در بصره

نظامیان اشغالگر انگلیسی پیش از ظهر امروز بر ضد سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره دست به یک اقدام تحریک آمیز و ماجراجویانه زدند .

به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت 30/11 به وقت تهران، نیروهای انگلیسی با خودروهای خود وارد منطقه ای در بصره شدند که سرکنسولگری کشورمان در آن قرار دارد .

آنها با نزدیک شدن به ساختمان سرکنسولگری با خودروهای خود اقدام به تردد مستمر در اطراف ساختمان مذکور کردند و عملا به مدت یک ساعت و 20 دقیقه این ساختمان را به محاصره نظامی درآوردند .

انگلیسی های اشغالگر حین انجام این عملیات بر تعداد نیروهای خود افزودند و ساختمان سرکنسولگری را مورد تعرض قرار داده و اقدام به تیراندازی به سوی آن نمودند . این تیراندازیها که مدت 20 دقیقه به طول انجامید ، هیچگونه تلفات جانی از خود به جای نگذاشت .

اقدام تحریک آمیز نظامیان انگلیسی به فاصله تنها چند روز پس از تجاوز آشکار دو قایق انگلیسی به آبهای ایران در منطقه اروند رود صورت می گیرد و خود بخود بر میزان شک و تردیدهای موجود در خصوص نیات واقعی انگلیسی ها از تحرکات چند روز اخیرشان در منطقه می افزاید .

محاصره و تیراندازی به سوی سرکنسولگری کشورمان در بصره امروز در شرایطی صورت گرفت که این سرکنسولگری با موافقت دولت عراق و به شکل کاملا قانونی فعالیت دارد و هم ساختمان و هم اعضای سرکنسولگری که دیپلمات و دارای گذرنامه دیپلماتیک هستند به موجب کنوانسیون های بین المللی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می باشند .

بلافاصله مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه عراق منعکس و برابر کنوانسیونهای بین المللی بر مسئولیت طرفهای ذیربط در عراق درراستای تامین امنیت کارکنان سرکنسولگری تاکید گردید .

کد مطلب 464219

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه