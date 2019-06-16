سارقان خودرو در قزوین دستگیر شدند

سرهنگ رسول فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر مشاهده یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک به سرقت در سطح شهر بلافاصله ماموران انتظامی واحد گشت کلانتری ۱۱ مدرس برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از استعلام از مرکز پیام و تائید صحت موضوع و انجام هماهنگی های لازم طی یک اقدام ضربتی با تلاش ماموران خودروی مورد نظر توقیف و ۲ نفر سارق خودرو دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین افزود: در بازجوئی های فنی مشخص شد خودروی مورد نظر در شهر محمدیه توسط متهمان سرقت شده است.

سرهنگ فراهانی با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند از مردم خواست: به توصیه های پلیس در خصوص انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از سرقت خودرو توجه کنند و در این خصوص همچون گذشته با پلیس همکاری کنند.