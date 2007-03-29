استقلال باید به دست افراد قابل و کاربلد سپرده شود/ تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا به مشکل برمی خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح مصاحبه دویچه وله با حجازی را از نظر بگذرانید:

دویچه وله: آقای حجازی لطفا بگویید پس از جدایی از تیم فوتبال نساجی مازندران در حال حاضر چکار می کنید؟

ناصر حجازی: نساجی مازندران از لیگ دسته دو به لیگ یک آمده بود و با قراردادی که با این تیم بستم قرار شد یک بودجه کافی در اختیارم قرار دهند تا بتوانم این تیم را به لیگ برتر ایران بیاورم که متاسفانه مسئولان این تیم به قول و قرارهایشان عمل نکردند و هیچ پولی در اختیار من و بازیکن ها قرار ندادند. تقریبا سه بازی مانده به پایان لیگ استعفا کردم چون دیدم واقعا کارکردن بدون امکانات مالی موثر نیست. به نظر من نساجی استحقاقش را داشت که به لیگ برتر صعود بکند ولی متاسفانه از لحاظ امکانات مالی ضعیف بود و بازیکنان هم در مضیقه مالی قرار داشتند. من به خاطر بازیکنانم این تیم را رها کردم و به تهران بازگشتم.

: دادگاه بین المللی ورزش در شهر لوزان سوییس اعلام کرده در رابطه با مساله شکایت باشگاه «استقلال» تهران برای حضور مجدد در لیگ قهرمانان آسیا حکم جدید اعلام شده و استقلال می تواند در این مسابقات شرکت کند. آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا بسادگی این رای دادگاه بین المللی ورزش را قبول می کند ؟

- متاسفانه با اهمال کاری هایی که بعضی از مسئولین در باشگاه استقلال انجام دادند این تیم نتوانست به موقع لیست اسامی بازیکنان خود را در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار بدهد و به این دلیل از این بازی ها حذف شد. ولی با رایزنی هایی که انجام شده احتمال دارد استقلال بتواند در لیگ قهرمانان آسیا شرکت بکند. ولی شما در هر صورت می دانید که دوبازی انجام شده و فکر میکنم خیلی مشکل باشد نماینده کشورمان در این بازی ها شرکت کند. در هر صورت امیدوارم که تیم استقلال بتواند دراین بازی ها شرکت کند و حضور پرقدرت خودش را نشان بدهد. استقلال یکی از تیم های پرآوازه آسیا در قهرمانی جام آسیاست که دوبار قهرمان جام آسیا شده و دوبار هم نایب قهرمان آسیا و دوبار هم به عنوان سومی دست پیدا کرده است. امیدوارم مسئولین AFC طوری عمل کنند که استقلال بتواند وارد رقابت های آسیایی شود.

: آقای حجازی یکی از مقصران اصلی حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یعنی امیر قلعه نویی است. نظر شما در این خصوص چیست؟

- در خصوص ایشان نظری نمی دهم اما در هرصورت امیدوارم مسئولین باشگاه استقلال افرادی را سر کار بیاورند که هم از تحصیلات بالایی برخوردار باشند و هم ادبیات درستی داشته باشند و بتوانند کمک شایانی به فوتبال مملکت ما بکنند.

: آیا این خبر صحت دارد که شما در کنار مدیرعامل سابق باشگاه استقلال، علی فتح اله زاده مجددا به عنوان سرمربی به تیم استقلال بازخواهید گشت ؟

- امیدوارم کسانی که واقعا کاربلد هستند سر کار بیایند و من فکر می کنم آقای فتح اله زاده برای مدیرعاملی استقلال فرد مناسبی هستند. به دلیل اینکه در هر صورت هفت، هشت سال در استقلال زحمت کشید و توانست این تیم را با نداری ها به فینال جام باشگاه های آسیا برساند. کسانی باید در استقلال سمت داشته باشند که با جان و دل برای باشگاه کار کنند. امیدوارم آقای فتح اله زاده سر کار بیاید. او نشان داده که یک مدیر قابل و توانمند است و می تواند استقلال را دوباره به روزهای اوج بازگرداند. من ۱۸ سال برای استقلال بازی کردم و دو سال هم مربیگری این تیم را بر عهده داشتم. در هرصورت امیدوارم اگر به عنوان سرمربی به استقلال بازگشتم بتوانم کمک شایانی به این تیم بکنم و دوباره استقلال را به روزهای اوج خود برسانم. البته گفتم اگر از من بخواهند به این تیم می آیم ولی اگرنخواهند، من هم اصراری ندارم. به تیم های دیگر می روم و برای این مرز و بوم و درهر نقطه ایران که باشد کار می کنم. دوست دارم جوانان مملکت را رشد بدهم. همچنان که علی دایی و رحمان رضایی را به فوتبال ایران معرفی کردم، کسان دیگری را هم به فوتبال ایران معرفی خواهم کرد.

: قرار بود مقصران حذف استقلال از رقابت های آسیایی مجازات بشوند ولی ما تا این لحظه شاهد این مساله نبوده ایم و هیچ مقصری معرفی نشده و هیچ مجازاتی هم صورت نگرفته است. آیا مساله واقعا به این سادگی است و نباید هیچ برخوردی با این افراد داشت؟

- فقط می توانم بگویم امیدوارم که دیگر از این به بعد چنین اشتباهاتی صورت نگیرد و اشخاصی را بر راس کار بگذارند که به امور آگاه باشند، تحصیلات بالاتری داشته باشند و بتوانند درست صحبت کنند و ادبیات خوبی داشته باشند. متاسفانه افرادی را سر کار می گذارند که ادبیات خاص خودشان را دارند. امیدوارم از این به بعد مسئولین محترم ورزش کشور فکری اساسی کنند تا افراد متخصص، معتبر و خوشنام در این باشگاه مشغول به کار شوند. من هیچ انتظاری ندارم که مرا بر سر کار بیاورند چون همیشه دور از تهران یا خارج از کشور کار کرده ام. امیدوارم این مشکل حل بشود و بتوانیم یک لیگ منظم داشته باشیم و افراد خوب و کاردان بر سر کار بیایند .

: آقای حجازی یک مقدار راجع به تیم ملی فوتبال ایران صحبت کنیم. وحید هاشمیان چندی قبل گفت که بازی های دوستانه مقابل تیم هایی مانند قطر، کویت و امارات به درد رشد فوتبال ایران نمی خورد و ما نیازمند دیدار با حریفان تدارکاتی قدرتمندتری هستیم. شما وضعیت کنونی تیم ملی و بخت این تیم در جام ملت های آسیا را چگونه ارزیابی می کنید؟

- من صد درصد با نظر آقای هاشمیان موافق هستم. قطر، کویت و امارات دردی را از فوتبال ما دوا نخواهد کرد. ما باید هزینه های هنگفتی را متحمل بشویم و تیم های بزرگ دنیا را دعوت کنیم. هراسی هم نداشته باشیم که با تیم های بزرگ بازی بکنیم و شکست بخوریم. چنانچه با بزرگان دنیا بازی کنیم خیلی راحت می توانیم با حریفان آسیایی که ساده تر از آرژانتین و پرتغال یا آلمان هستند بازی کنیم و نتایج قابل قبولی کسب کنیم. البته می دانم که نمی توانیم آرژانتین، برزیل یا دیگر تیم های معتبر دنیا را دعوت کنیم به خاطر اینکه بودجه و پول کافی نداریم . پس بنابراین باید مترصد این باشیم که کشورهای بلوک شرق مثل چک، صربستان یا امثال رومانی را دعوت کنیم. من این قول را به شما می دهم که تیم ما درجام ملت های آسیا به مشکل برمی خورد. البته اگر برنامه ریزی درستی بشود براحتی می توانیم قهرمان جام ملت های آسیا بشویم.