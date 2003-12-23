۲ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۱۵

موافقت قطعي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با ايجاد پژوهشكده اسناد

شوراي گسترش آمو زش عالي با ايجاد پژوهشكده اسناد وابسته به سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايرا ن موا فقت قطعي كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر كيانوش كياني هفت لنگ ، معاون اسناد ملي و سرپرست پژوهشكده اسناد با اعلام اين خبر گفت : وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري درنامه شماره  5956 /22 مورخ 12 /9 /1382 با ايجاد پژوهشكده اسناد موافقت كرد.

طبق گزارش دريافتي ، پژوهشكده اسناد در تاريخ 28 /2/1372 از وزارت فرهنگ وآموزش عالي وقت مجوز و موافقت اصولي دريافت نمود وتاكنون ضمن پرورش استعداد ها و نيروهاي جوان پژوهشگر در كنار استادان مجرب ، موفق به اجراي بيش از 70 عنوان طرح پژوهشي شده است كه نتايج آن در قالب كتاب براي استفاده پژوهشگران منتشر شده است.

دكتر كياني افزود : با تصويب مجوز قطعي تاسيس پژوهشكده اسناد از اين پس شاهد تلاش ، كوشش و فعاليت بيش از بيش پژوهشگران در زمينه علوم آرشيوي ، اسناد و نيزتحقيقات تاريخي خواهيم بود.  

کد مطلب 46424

