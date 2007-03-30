حضور نظامی آمریکا برای تحریک ایران نیست / اگر تهران تعلیق "موقت" را بپذیرد گفتگو می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برنز با تکرار این مطلب که آمریکا خواهان راه حلی دیپلماتیک برای موضوع(هسته ای) ایران است گفت خلیج فارس آبراه متعلق به ایران نیست ، دو ناو هواپیمابر آمریکایی که در منطقه خلیج فارس حضور دارند نه برای تحریک تهران مطمئناً برای اطمینان بخشی مجدد به دولت های همپیمان به شمار می روند.

درهمین رابطه گفته شد که در 8 فروردین ماه آمریکا رزمایشی را در خلیج فارس برگزار کرد.

برنز که در یک "جلسه ادای توضیحات" درکمیته روابط خارجی سنای آمریکا صحبت می کرد با اشاره به حضور دو ناو آمریکایی در خلیج فارس گفت : این یک مسئله مهم و حیاتی برای ماست و ما برای تحریکات نظامی در آنجا حضور نداریم.

وی افزود : در رابطه با حل اختلافات با ایران دیپلماسی اولویت است و در صورتی که تهران بطور موقت به تعلیق غنی سازی روی بیاورد ما خواهان گفتگو هستیم و واشنگتن باید تحریم های علیه ایران را برای همان دوره گفتگوها به حال تعلیق درآورد.

این مقام آمریکایی تصریح کرد: من عقیده ندارم که درگیری نظامی با ایران مورد قبول و یا اجتناب ناپذیر باشد و اگر ما به مهارتهای دیپلماتیک خود ادامه دهیم و صبور باشیم مطمئن هستم می توانیم از هرگونه درگیری دوری کرده و شاهد موفقیت راهبرد خود باشیم.

معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفتگو با فاکس نیوز درباره ملوانهای انگلیس به اسارت گرفته شده از سوی نیروهای ایرانی، خواستار آزادی آنها شد و گفت که جمهوری اسلامی باید با آزادی آنها نشان دهد که کشور مسئولی است و ایرانی ها مطمئناً تمایلی به نگهداری این ملوانان و نشان دادن آنها درتلویزیون ندارند موضوع تنها یادآور این نکته است که آنها چه کشور خطرناک و لجبازی برای نظم بین المللی هستند.