به گزارش خبرگزاري مهر ، ستاد خبري روابط عمومي سازمان آتش نشاني تهران با بيان اين مطلب اعلام كرد: ساعت 16:47 دقيقه روز دوشنبه با مشاهده دود غليظي از طريق دوربين هاي سازمان ترافيك، سازمان آتش نشاني تهران از وقوع اين آتش سوزي مطلع شد و نزديك ترين ايستگاه را به محل اعزام كرد.

بنابر اين گزارش دود ناشي از حريق به راحتي از تمام نقاط شهر قابل رويت بود و با توجه به اين دود غليظ و احتمال گستردگي سطح حريق، نيرو هاي ايستگاههاي آتش نشاني 12 و 34 به همراه يك دستگاه تريلي حامل آب و خودرو حامل كف هاي سنگين ، ويژه اطفاي حريق نيز به محل اعزام شدند.

فتح الله تيموري مدير امور عمليات منطقه سه سازمان آتش نشاني مستقر در غرب تهران با اشاره به اينكه علي رغم گستردگي حريق موضوع به اين سازمان اعلام نشد تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان آتش نشاني از طريق دور بين هاي سازمان ترافيك از موضوع اطلاع يافت ماموران آتش نشاني پس از حضور در محل آتش سوزي فقط با تلي از خاكستر متعلق به سالن برشكاري اين شركت مواجه شدند.

وي با بيان اينكه سوله يك هزار و 600 متري اين سالن بر اثر حرارت زياد فرو ريخت افزود: پايه هاي فلزي و ايرانيت فلزي سقف سالن برشكاري به علت حرارت زياد در هم پيچيده شد و به داخل سوله ريخت ولي شعله هاي آتش به سالن هاي توليد اسفنج و دو انبار بزرگ اين كارخانه به دليل فاصله زياد از محل حريق نرسيد.

بنابر اين گزارش يكي از مديران شركت ايرفوم ميزان خسارت ناشي از اين حريق را بالغ بر پنج ميليارد ريال تخمين زد و تصريح كرد: در جريان اين حادثه علاوه بر ساختمان سوله ، مقدار زيادي كالاي اسفنجي و پنج دستگاه ماشين برش كاري در ميان شعله ها ي آتش نابود شد.

اين گزارش همچنين مي افزايد: علت حريق و ميزان دقيق خسارات وارده تا كنون معلوم نشده و هم اينك گروهي از كارشناسان علت يابي منطقه سه سازمان آتش نشاني تهران در حال بررسي آن هستند.