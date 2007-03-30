تلاش برای بهره برداری از انرژی هسته ای از سوی کشورهای عربی / پیشنهاد برای ساخت یک مرکز هسته ای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس درگزارشی ازاین نشست نوشت : رهبران عربی در حالی خواستار استفاده از انرژی هسته ای هستند که در بیانیه خود نسبت به احتمال یک مسابقه تسلیحاتی از سوی اسرائیل و ایران در منطقه هشدار دادند.

به گزارش این خبرگزاری ، در بیانیه ای که پنجشنبه در روز پایانی نشست دو سالانه این اتحادیه در ریاض منتشر شد رهبران این اتحادیه گفتند که آنها در نشستی در سطح بالا در تابستان طرح هایی را برای یک صنعت هسته ای عربی مورد بررسی قرار می دهند.

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در سخنرانی خود خواستار ساخت یک مرکز عربی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای شد.

پادشاه اردن گفت : استفاده از انرژی هسته ای برای ساخت جوامع و مدرن کردن حوزه های علوم، صنعت ، کشاورزی و بهداشت ضروری است.

"وائل الاسد" یک مقام اتحادیه عرب که مسئول انجام مقدمات نشست تابستان می باشد تصریح کرد که همکاریهای نزدیک هسته ای به سبب ترس از تسلیحات هسته ای اسرائیل و افزایش برنامه های اتمی ایران است.

وی افزود : برای اولین باراعراب تمایل واقعی خود را به توسعه صنعت هسته ای نشان دادند اما گامهای بیشتردر این باره بستگی به خواست و نیت سیاسی آنها دارد.

اتحادیه عرب همچنین دربیانیه پایانی نسبت به آغازیک مسابقه تسلیحاتی تخریب گر وخطرناک درخاورمیانه هشدارداد وخواستار عاری سازی این منطقه از تسلیحات هسته ای شدند.

در همین رابطه سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در پاسخ به این سؤال این که آیا در صورتی که ایران به بمب اتمی دست یابد این کشور در پی تسلیحات هسته ای خواهد بود یا خیر گفت "ما این نکته را روشن ساخته ایم که تحت هیچ شرایطی به دنبال تسلیحات هسته ای نیستیم".

فیصل همچنین گفته است که در دیدارش با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که به عنوان میهمان به نشست ریاض دعوت شده بود به طور خصوصی از او خواسته است تا ایران غنی سازی را متوقف کند.