خاتمی شیعیان و سنیان را به تقریب دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در نوزدهمین همایش سالانه شوراهای عالی امور اسلامی در مصر به اهمیت تقریب میان مذاهب، ادیان و تمدنها به خاطر منافع و مصالح بشریت و مبارزه جهت از بین بردن آتش فتنه میان امت اسلام اشاره کرد.

وی با اشاره به نقش الازهر در تقریب میان مذاهب اسلامی به ویژه میان شیعیان و سنیان اظهار داشت: تقریب میان مسلمانان با همکاریهای تام میان آنها و مبارزه با تعرضاتی که امت در شرایط کنونی با آن مواجه است، تحقق می یابد.

سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که روز دوشنبه به مصر سفر کرد، ضمن شرکت در همایش مذکور، در کتابخانه اسکندریه و دانشگاه الازهر ضمن دیدار سخنرانی نیز کرده است.

سید محمد خاتمی در کتابخانه اسکندریه که در چارچوب تلاش برای تحکیم گفتگوی تمدنها از وی دعوت به عمل آورده، سه شنبه 27 مارس ( 7 فروردین) با عنوان " گفتگوی تمدنها" سخنرانی و به بررسی نظریه برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون و نظریه گفتگوی تمدنها پرداخت.

خاتمی در این دیدار از مسجد حضرت زینب (س) و مسجد امام حسین (ع) قاهره و همچنین کتابخانه دست نوشته های اسلامی وابسته به وزارت اوقاف مصر دیدن کرده است.

خاتمی در این سفر با محمد حسنین هیکل روزنامه نگار معروف مصری در خانه اش دیدار کرده است. سفر سید محمد خاتمی امروز به پایان می رسد.