  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

در همایش " مشکلات جهان اسلام" در مصر:

خاتمی شیعیان و سنیان را به تقریب دعوت کرد

خاتمی شیعیان و سنیان را به تقریب دعوت کرد

رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در همایش " مشکلات جهان اسلام و راهکارهای آن در سایه جهانی شدن " به اهمیت تقریب میان مذاهب، ادیان و تمدنها به خاطر منافع و مصالح بشریت اشاره کرد و گفت: به منظور مبارزه و از بین بردن آتش فتنه میان امت اسلام باید تقریب میان شیعیان و سنیات ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در نوزدهمین همایش سالانه شوراهای عالی امور اسلامی در مصر به اهمیت تقریب میان مذاهب، ادیان و تمدنها به خاطر منافع و مصالح بشریت و مبارزه جهت از بین بردن آتش فتنه میان امت اسلام اشاره کرد.

وی با اشاره به نقش الازهر در تقریب میان مذاهب اسلامی به ویژه میان شیعیان و سنیان اظهار داشت: تقریب میان مسلمانان با همکاریهای تام میان آنها و مبارزه با تعرضاتی که امت در شرایط کنونی با آن مواجه است، تحقق می یابد.

سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که روز دوشنبه به مصر سفر کرد، ضمن شرکت در همایش مذکور، در کتابخانه اسکندریه و دانشگاه الازهر ضمن دیدار سخنرانی نیز کرده است.

سید محمد خاتمی در کتابخانه اسکندریه که در چارچوب تلاش برای تحکیم گفتگوی تمدنها از وی دعوت به عمل آورده، سه شنبه 27 مارس ( 7 فروردین) با عنوان " گفتگوی تمدنها" سخنرانی و به بررسی نظریه برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون و نظریه گفتگوی تمدنها پرداخت.

خاتمی در این دیدار از مسجد حضرت زینب (س) و مسجد امام حسین (ع) قاهره و همچنین کتابخانه دست نوشته های اسلامی وابسته به وزارت اوقاف مصر دیدن کرده است.

خاتمی در این سفر با محمد حسنین هیکل روزنامه نگار معروف مصری در خانه اش دیدار کرده است. سفر سید محمد خاتمی امروز به پایان می رسد.

کد مطلب 464307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها