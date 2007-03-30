تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر دربیرجند، امام جمعه بیرجند در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان این مطلب افزود: در سال 85 ایران به موفقیت های چشمگیری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و علمی دست یافت که هرگز قابل مقایسه با 27 سال گذشته نیست.

وی افزود: در سال 85 با تاکیدات مقام معظم رهبری و موضع گیری هوشمندانه دولت عدالت محور در بعد سیاسی، شاهد خواری و ذلت دشمنان به خصوص آمریکا، انگلیس و اسرائیل بودیم.

حجت الاسلام حسین صادقی با اشاره به نامگذاری سال 86 از سوی رهبر فرزانه انقلاب به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی گفت: همه ما برای تبدیل این شعار به عمل مسئولیت داریم.

وی افزود: ما همواره شعار وحدت می دهیم، اما باید بدانیم شعار بی موردبه جایی نمی رسد و اگر خود را از پیروان ائمه می دانیم باید بپذیریم که وحدت سرلوحه همه امور است.

امام جمعه بیرجند با تاکید بر اتحاد بیشتر بین شیعه و سنی در سال جاری گفت: سال جدید با آغاز امامت حضرت مهدی عج و ولادت پیامبراعظم ص متقارن شده و به فال نیک می گیریم که سال 86 پربارتر از سال گذشته برای کشور باشد.

صادقی خاطر نشان کرد: اگر به قدرت الهی پی ببریم هیچ گاه ترس از تهدیدهای آمریکا و غرب را به خود راه نمی دهیم و با اطاعت از دستورات الهی به پیشرفت و پیروزی خواهیم رسید.