گفتگو تنها راه برقراری ثبات و تقویت وحدت ملی در لبنان است / از نقش نبیه بری در تقویت همکاری ها تقدیر کردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل ابتدا در منطقه "عین التینه" با "نبیه بری" رئیس مجلس نمایندگان لبنان بحث و تبادل نظر کرد.

مون در گفتگو با خبرنگاران دیدار با بری را بسیار خوب توصیف کرد و گفت : این فرصت را غنیمت شمردم تا از تلاش های ملت و دولت لبنان برای شکوفایی هرچه بیشتر کشور خویش تقدیر کنم.

وی همچنین نقش رئیس مجلس نمایندگان لبنان در گفتگوی ملی لبنانی ها و تشویق وی به ادامه گفتگوها را ستود و گفت : بری و سایررهبران لبنان را به پیگیری گفتگوهای اخیر از جمله گفتگوی بری و "سعد حریری" رئیس جریان "المستقبل" (آینده) ترغیب و تشویق کرده ام زیرا همگان می دانیم که گفتگو تنها راه برقراری ثبات و تقویت وحدت ملی مورد انتظار مردم لبنان است.

دبیر کل سازمان ملل متحد افزود: من در دیداربا بری اهمیت اجرای کامل قطعنامه 1701شورای امنیت و تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان را ابراز داشتم.

مون افزود: ما درباره اهمیت نقش یونیفل در جنوب لبنان و همکاری ممتاز آن با ارتش و مردم جنوب لبنان اتفاق نظر کردیم و من بویژه از نقش بری در تقویت این همکاری تقدیرکردم. وی همچنین از لبنانی ها خواست تا گفتگو میان خود را برای تقویت منافع ملی لبنان آغاز کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین در ادامه با "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان در کاخ نخست وزیری در مرکز بیروت دیدار و درباره اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت، موضوع دادگاه بین المللی، فعالیت های یونیفل در جنوب لبنان و اوضاع کلی لبنان و منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

سنیوره امروز طرح قانون تشکیل دادگاه بین المللی را از طریق "خالد قبانی" وزیر آموزش و پرورش برای ریاست مجلس نمایندگان لبنان فرستاد اما کارمندان دبیرخانه مجلس برای تحویل گرفتن طرح حضور نداشتند.